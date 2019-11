La pelouse du stade Josy-Barthel va être remplacée afin de permettre la bonne tenue de la rencontre entre Dudelange et l'APOEL Nicosie, programmée jeudi soir en Europa League. Une opération qui a un coût: 150.000 euros. «On n'avait pas le choix», précise Romain Schumacher.

«Il n'y avait aucune solution de rechange valable»

Eddy RENAULD La pelouse du stade Josy-Barthel va être remplacée afin de permettre la bonne tenue de la rencontre entre Dudelange et l'APOEL Nicosie, programmée jeudi soir en Europa League. Une opération qui a un coût: 150.000 euros. «On n'avait pas le choix», précise Romain Schumacher.

«Si nous ne jouons pas à l'étranger, ça nous coûtera 150.000 euros. Je préfère ça plutôt que de déclarer forfait auquel cas c'est un chèque de 500.000 euros que nous enverrons à l'UEFA», nous expliquait jeudi soir le président dudelangeois Romain Schumacher.

Quelques heures plus tard, le F91 s'est résolu à effectuer l'investissement pour répondre à l'ultimatum posé par le délégué de l'UEFA: la réfection totale de la pelouse. «Objectivement, nous n'avions pas le choix, il n'y avait aucune solution de rechange valable», explique Romain Schumacher évoquant notamment l'aspect logistique de la situation. «Nous avons nos repères au stade Josy-Barthel et on ne pouvait pas imposer à nos supporters un déplacement à l'étranger.»

La possibilité de délocaliser la rencontre à Virton ou à Kaiserslautern, deux autres clubs de la sphère Flavio Becca, le propriétaire des clubs belge et allemand, mais cette éventualité a été balayée par les instances européennes. «L'UEFA n'a pas le temps d'effectuer un état des lieux des deux stades pour savoir si ces enceintes répondent au cahier des charges.»

La Ville et la FLF vont être sollicitées

Une société néerlandaise s'est donc vu confier les travaux d'aménagement de la nouvelle pelouse du stade de la route d'Arlon. Les préparatifs débutent déjà ce vendredi soir et les travaux devraient être finalisés lundi matin. «C'est une situation incroyable. Cela montre aussi tout l'intérêt que le pays prête au sport depuis des années mais le football luxembourgeois dans son ensemble a sa part de responsabilité, la Fédération mais aussi les clubs», regrette Romain Schumacher faisant référence au retard pris par le Grand-Duché au niveau des infrastructures sportives.

Si la rencontre devrait se dérouler ce jeudi soir (coup d'envoi à 21h), la question du financement reste en suspens. Le club de la Forge du Sud va passer à la caisse et débourser 150.000 euros, un mois après avoir lâché 50.000 euros pour l'achat d'une bâche pour lutter contre le gel et qui a été utilisée dimanche dernier par la FLF lors de la réception du Portugal.

«On espère un geste de la Ville. Le stade, qui lui appartient, va disposer d'une toute nouvelle pelouse. Nous allons aussi nous tourner vers la Fédération et la commune de Dudelange», conclut le président du F91.