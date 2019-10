Les Messins s'en vont à Brest ce samedi (20h) pour le compte de la 9e journée de L1, avec la nécessité de ne pas en revenir bredouille. Vincent Hognon va devoir concocter un onze de départ solide et surtout attentif. L’ancien grenat Pascal Raspollini préface la rencontre.

Sport 4 min.

«Il manque de la folie au jeu du FC Metz»

Les Messins s'en vont à Brest ce samedi (20h) pour le compte de la 9e journée de L1, avec la nécessité de ne pas en revenir bredouille. Vincent Hognon va devoir concocter un onze de départ solide et surtout attentif. L’ancien grenat Pascal Raspollini préface la rencontre.

Propos recueillis par Hervé Kuc

Pascal, que retenez-vous de la dernière prestation messine face à Toulouse (2-2)?

Pascal Rapollini: «Les joueurs de Vincent Hognon ont produit une bonne première période mais la sortie de Diallo (11e) a été préjudiciable. C'est un joueur qui se déplace bien, il tient bien le ballon et surtout il marque. Le FC Metz aurait pu inscrire un second but face à un TFC qui avait aligné une charnière centrale un peu légère à mon avis. Alors qu'il menait 2 à 1, le FC Metz a eu peut-être un concours de circonstances en sa défaveur mais il ne doit jamais encaisser ce but qui fait très mal (2-2, 90+6). La seconde mi-temps a été moins bonne et j’ai senti une équipe besogneuse.

La grosse désillusion du FC Metz face à Toulouse Rapidement aux commandes de la partie face au TFC, les Messins ont pourtant laissé filer la victoire (2-2) après une fin de partie à rebondissements. Oukidja a fait le travail dans son but mais Metz a craqué (90+6).

Ibrahima Niane et Thierry Ambrose ont bénéficié d'un temps de jeu élargi face aux Toulousains. Avez-vous aimé leur prestation respective?

Il est toujours très délicat de répondre positivement à l’attente générale quand tu ne joues que des bouts de rencontre. Ces deux garçons manquent de temps de jeu même si face aux Toulousains ils en ont bénéficié. A mon époque, on redescendait en Division 3 pour retrouver du rythme si on ne jouait pas souvent en équipe première.

Ce sont deux éléments qui doivent apporter cette folie que j'évoquais car Diallo est un attaquant de surface et les ballons doivent lui arriver plus souvent et plus facilement. Remarquez, la saison dernière en Ligue 2, nous avions déjà eu ce cas de figure à certains moments de la saison.

Dans quel secteur de jeu le FC Metz doit-il progresser?

On n'apporte pas assez de percussion sur les côtés. Il manque de la folie au FC Metz dans ce secteur-là. Certes, Delaine et Centronze font de leur mieux mais on pourrait attendre plus de la part de certains autres. Opa Nguette a de la qualité mais quand on lit ses statistiques (centres, balles décisives) on s'aperçoit qu'il peut apporter beaucoup plus. Maïga a été repositionné sur le flanc droit de l’entrejeu: il rend service à l'équipe en bloquant le latéral adverse, il est bien dans ce rôle mais est-ce que cela va pouvoir durer toute la saison? Je pense que ces deux dernières saisons, Metz a fait venir trop de milieux de terrain au détriment de garçons plus portés vers l'attaque sur les côtés.

Brest-Metz c'est ce samedi. Comment imaginez-vous cette opposition?

Ce sera une partie équilibrée. Si le FC Metz comptait deux points de plus, il serait mieux positionné au cœur du classement. Là, il y a déjà une obligation de résultat face à un adversaire direct au maintien, d’autant plus qu’ensuite il y aura une pause internationale avant la venue de Nantes (19 octobre) puis le déplacement à Lyon (26). Ce samedi, les Brestois vont se battre pour prendre la totalité de la mise, les Messins doivent en être convaincus. J'aimerais retrouver le FC Metz que j'avais vu face à Monaco (3-0): bien en place, organisé et dynamique.»

L'enjeu de la rencontre Le FC Metz et le Stade Brestois 29 comptent le même nombre de points (8) et les Messins peuvent maintenant mesurer toute l'importance comptable qu'un succès face aux Toulousains aurait pu leur apporter. Les deux promus naviguent dans de mauvaises eaux (16e place), mais leur positionnement était prévisible à défaut d'être attendu. Du côté messin, Vincent Hognon a perdu son sourire d’un coup sec, lui qui affichait souvent une mine agréable voire joyeuse. «Je suis extrêmement déçu du résultat. Des évènements contraires ont fait que nous ne prenons qu’un point face au TFC mais on avance quand même.» Le technicien grenat en veut au corps arbitral de ne pas avoir accordé un corner à ses joueurs sur l'action qui a permis aux Toulousains d'égaliser. Ce qui n'explique en rien le mauvais replacement défensif de sa formation sur ce coup-là. Pour aller à Brest, le FC Metz devrait pouvoir compter sur Diallo et Nguette, touchés face à Toulouse, au sein d'un ensemble qui va devoir rester concentré jusqu'au terme de la partie. Le «prono» de la rédaction. Un match déjà à fort enjeu au regard de l'adversaire, du classement général de la Ligue 1 et de l'objectif maintien du camp brestois et messin. S'il y a un vaincu ce samedi soir, il risque de faire très grise mine. Notre pronostic: 2 à 1 pour Brest.

Le classement de la Ligue 1