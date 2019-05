Après Edis Osmanovic et Eldin Nurkovic, le FC Wiltz 71 a fait revenir un autre ancien du club. Sanel Ibrahimovic s'est engagé pour trois ans avec le club de la Cité des Genêts.

Ibrahimovic signe trois ans à Wiltz

Didier HIEGEL Après Edis Osmanovic et Eldin Nurkovic, le FC Wiltz 71 a fait revenir un autre ancien du club. Sanel Ibrahimovic s'est engagé pour trois ans avec le club de la Cité des Genêts.

Tout proche de revenir à Wiltz lors du dernier mercato hivernal, Sanel Ibrahimovic était finalement resté à Dudelange. Bien lui en a pris puisqu'il a étoffé son palmarès d'un nouveau titre de champion et d'une Coupe de Luxembourg.



Mais cette fois, son départ du club de la Forge du sud est acté. L'attaquant âgé de 31 ans va faire son retour au FC Wiltz 71, club qu'il avait quitté voici neuf ans pour évoluer tour à tour sous les couleurs du RM Hamm Benfica, de la Jeunesse et du F91.

Au terme de l'exercice 2018-2019, «Ibra» a remporté son quatrième titre de champion et sa quatrième Coupe de Luxembourg. Celui qui a été meilleur buteur du championnat (2010-2011, 2012-2013 et 2013-2014) a disputé 24 matches avec Dudelange, inscrit 12 buts et offert cinq passes décisives.

Le natif de Tuzla (BOS) a paraphé un contrat de trois ans avec le club nordiste qui a terminé le championnat de Promotion d'Honneur à la sixième place.

Wiltz avait déjà recruté Eldin Nurkovic et Edis Osmanovic. Le club entraîné par Dan Huet a, en revanche, laissé partir Kevin Cossalter à Tilleur.