Ibrahima Niane: «Le FC Metz va s'en sortir»

Les Messins s’en vont à Guingamp samedi (20h) pour tenter de rallumer la flamme. Ibrahima Niane (19 ans le 11 mars prochain) pourrait apporter sa vitesse, son culot et son sens du but à un ensemble grenat qui en manque singulièrement. Le FC Metz (20e, 18 points) est dans de sales draps et il le sait.

Interview: Hervé Kuc

Ibrahima, après une belle période, le FC Metz a rechuté face à Montpellier (0-1) puis ce samedi à Troyes (0-1). Comment le vivez-vous?

C’est un peu dur. Mais, nous croyons toujours au maintien, on ne lâche rien et on sait que nous pouvons nous en sortir. L’élimination face à Caen en Coupe de France a fait mal (2-2, 2-3 aux t.a.b), nous n’aurions pas dû être éliminés surtout que nous menions et que nous étions chez nous. Le FC Metz va s’en sortir, on regarde devant nous et pas derrière. Le coach y croit, les joueurs y croient et l’ambiance est bonne entre nous.

Comment se présente votre déplacement à Guingamp ce samedi en L1 (27e journée)?

Oui, nous allons essayer de nous imposer là-bas comme nous avions su le faire à Montpellier (3-1). Personnellement j’ai eu du mal à mon arrivée à Metz. Tactiquement et techniquement, j’ai dû m’adapter. Au Sénégal, le championnat était déjà très physique, on court partout. Maintenant, ça va beaucoup mieux et je me sens bien. Buteur à Guingamp? Je l’espère mais on ne peut jamais prédire le sort et les événements d’un match.



Dans quels domaines avez-vous le plus progressé depuis vos débuts en Ligue 1 face à Guingamp en août 2017 (1-3)?

J’aime jouer en profondeur, mon jeu de tête est correct. Je dois travailler encore plus pour être encore plus efficace devant le but adverse. Je suis avant-centre de métier, j’aime occuper une position axiale mais comme je suis un attaquant, je joue à tous les postes offensifs. Avoir inscrit des buts face à Monaco et Marseille, bien évidemment que cela me fait plaisir mais je sais qu’il me reste encore beaucoup de choses à faire et à améliorer. Je veux marquer le maximum de buts à Metz.

Le travail est-il la base de tout dans le football comme dans votre début de carrière?

Oui. C’est un mot que j’emploie souvent, il n’y a que ça qui paie. Il n’y a pas de hasard dans la vie: tu ne peux pas être au lit tous les jours et venir à l’entraînement et démontrer des choses à tes coéquipiers. Travailler plus que les autres pour être plus performant que les autres, c’est ma façon de voir les choses. Tous les jours, tu dois apprendre le football. Je ne fais jamais la tête, je suis comme ça. J’ai vu des exemples et le football est tellement rapide qu’aujourd’hui tu peux être à un certain niveau et le lendemain ne plus y être. Ma philosophie c’est d’être modeste dans la vie. Depuis que je suis enfant, j’avais ce rêve de venir jouer en Europe.



Etes-vous en contact avec les dirigeants et joueurs de Génération Foot à Dakar?

Ils savent très bien ce qui se passe pour moi ici depuis mon arrivée l’été dernier. Oui, je suis en contact avec eux et les joueurs savent aussi très bien ce qui les attend ici le jour où ils arriveront à Metz.

Vous apparaissez comme un garçon tranquille hors du terrain. Ce n’est pas le cas sur le terrain...

Oui. Dès que je suis sur le terrain, je me dois de montrer le bon exemple, il faut mettre de l’envie et de l’intensité. J’ai toujours été comme ça, après quand le match est terminé, tu peux être plus cool, plus relâché. Le foot moderne exige aussi des attaquants qu’ils défendent les premiers. Les défenseurs attaquent également. Cavani (PSG) fait aujourd’hui partie des meilleurs joueurs et il défend «comme un fou». Ronaldo (Real) et Messi (Barcelone) en font de même: je ne me permets pas de me comparer à eux mais ce sont des exemples à suivre pour moi.

Peut-on vous comparer à l’ancien Messin Ismaila Sarr parti à Rennes?

C’est un très bon joueur, nous avons joué ensemble au Sénégal. J’étais avant-centre et lui dans une position plus excentrée. Ismaïla est un frère pour moi. J’espère avoir la même réussite que lui et si je peux faire mieux j’en serais ravi.