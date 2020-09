«Ibra» et Abdallah main dans la main

Après trois journées de BGL Ligue, deux binômes se détachent au classement des buteurs. Ibrahimovic et Abdallah se marquent toujours de près avec quatre buts chacun, juste devant Bensi, du Fola, et Soladio de Rosport, auteurs de trois réalisations.

Réguliers comme des métronomes, Sanel Ibrahimovic et Hakim Abdallah ont apporté leur petite contribution hebdomadaire. Cependant, si l'équipe du premier l'a emporté (victoire 1-2 à Hostert), celle du second a subi son premier couac de la saison (défaite 1-2 face au Racing). Les seuls doublés de la 3e journée sont à aller chercher du côté du Fola, où Stefano Bensi et Zachary Hadji se sont équitablement partagés les quatre buts du succès contre Strassen (4-1). Au total, 25 buts ont été inscrits lors de cette 3e journée de BGL Ligue.

Le classement des buteurs après 3 journées

4 buts: Abdallah (Swift, +1) et Ibrahimovic (Wiltz, +1).

3 buts: Bensi (Fola, +2) et Soladio (Rosport, +1).

2 buts: Ayari (Hostert, +1), Z. Hadji (Fola, +2), Joachim (FC Differdange 03), Kadrija (Etzella, +1), Lusala (Hostert), Osmanovic (Wiltz) et Sinani (Fola).

1 but: Almeida (FC Differdange 03, +1), Avdusinovic (Swift), Bartsch (Rosport), Bernard (Jeunesse, +1), Besch (Jeunesse), Bettaieb (F91 Dudelange), Dachelet (Wiltz), Dembélé (Racing FCUL), Deruffe (RM Hamm Benfica), Drif (Fola), Gullini (FC Differdange 03), Habbas (Progrès), Hadraoui (RM Hamm Benfica), Hamzaoui (UT Pétange), Hassan (F91 Dudelange), Hodzic (RM Hamm Benfica), Klica (Jeunesse, +1), Komano (FC Differdange 03, +1), Latic (Progrès), Léonil (Swift), Leroux (Rosport, +1), Luisi (Progrès), Maah (UT Pétange), Mabella (Racing FCUL, +1), Mohammed (Mondorf), Muratovic (F91 Dudelange, +1), N'Diaye (Rodange), Pereira (FC Differdange 03, +1), Pita (Wiltz), Rodrigues (Hostert), Rossler (Rosport), Ruzgis (Strassen, +1), Scanzano (Mondorf, +1), Schaus (F91 Dudelange, +1), Semedo (Rodange, +1), Shala (Progrès), Silaj (Progrès, +1), Soares (Jeunesse), Spruds (Rosport), Stolz (Swift), Terauchi (Rosport), Tinelli (Racing FCUL, +1), Vaccaro (Wiltz, +1), Van Den Kerkhof (F91 Dudelange), Xenitidis (Jeunesse, +1).





