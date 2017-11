Après la remise générale, le championnat de D3 reprenait ses droits avec la huitième journée. En Série 1, Heiderscheid-Eschdorf a contraint Perlé à abandonner ses deux premiers points. En Série 2, Schengen croit en des jours meilleurs, alors que Kopstal a créé la surprise à Clemency.

Par Vincent Lommel

Pour Heiderscheid-Eschdorf, l’exploit était proche. Concéder le but égalisateur dans les arrêts de jeu (90+3) enrage Jean-Pol Bossi. Le leader Perlé respire. «Nous concédons un corner évitable», peste le mentor du Racing, dont équipe n’a plus connu l’ivresse d’un succès depuis la... deuxième journée. «Les vingt-deux joueurs étaient dans le grand rectangle, dont une dizaine postés aux six mètres, et un joueur adverse est quand même parvenu à émerger de la tête!»



2-2 in extremis: la frustration est palpable et... compréhensible. «Nous menions 2-0 (buts de Carocha et Moroianu) après un quart d’heure.» Perlé, privé de son buteur Pjanic, a très vite relancé le suspense (2-1 à la 25e, via Jordan). «J’ai effectué un remplacement à l’heure de jeu, demandant au principal intéressé de renforcer le secteur défensif. Mais... il n’a pas écouté les consignes. Je l’ai donc sorti à dix minutes du terme.»



Désabusé, le fautif a pris congé du club. «Il peut rester à la maison! On a eu des occasions pour inscrire le 3-1 et notre adversaire le 2-2. Le match nul est donc équitable.»



Septième de la classe, Heiderscheid-Eschdorf mise sur des succès, respectivement à Rambrouch et Clervaux, pour continuer à entretenir l’espoir d’être barragiste (3e). «La condition physique était notre meilleure arme en 2016-2017. Il faudra exploiter la trêve pour l’améliorer.» Rambrouch (succès 4-1 contre Clervaux, via Croix (2) et Fernandes (2)) profite du match nul de Grevels (1-1 face à Bourscheid) pour lui chiper le deuxième siège.

Fabien Matagne s’amuse à Schengen

Ancien entraîneur de feu le FC Bleid (Belgique), de Rodange et du Racing, Fabien Matagne savait où il mettait les pieds en signant au FC Schengen. Les petites divisions, ce n'est pas comparable à la PH ou à la BGL Ligue. Et pourtant...

«On m’avait mis en garde. Mais, avec le recul, je me rends compte que les joueurs ne commettent pas des fautes méchantes et ne viennent pas au foot pour effectuer leur footing du dimanche matin», se félicite-t-il. «Au contraire, ils ont envie d’apprendre, de bien jouer. Je suis agréablement surpris», se félicite Matagne.

Dans les coulisses, le comité a de l’ambition à revendre. «L’objectif est de monter.» Après un passage à vide, le FCS a mis à terre Brouch (3-0). «Pour une fois, nous n’avons pas encaissé. Nous avons perdu quatre unités (Gasperich et Kopstal) en encaissant le but fatidique lors du temps complémentaire. Sans ces coups du sort, nous serions aujourd'hui troisièmes ex-aequos», regrette Fabien Matagne.

Echternach (18 pts) et Schouweiler (17) occupent les deux premiers rangs. Derrière, la bataille fait rage.

Ils ont dit



Christophe Winandy (délégué de Schouweiler): «Après la démission de Nico Funck pour des motifs personnels, le comité a décidé de prendre le temps de la réflexion pour désigner un nouveau coach en place à la reprise au mois de mars. En attendant, Claude Hess (coordinateur des jeunes) assure l’intérim depuis jeudi dernier. On a gagné 1-0 à Gasperich grâce à un but tardif (88e) inscrit par Joachim.» Gasperich - Schouweiler 0-1



Fabien Matagne (entraîneur de Schengen): «La victoire contre Brouch est indiscutable. Bouaassam (8e) et Da Silva Soares (53e et 60e) nous ont mis sur une voie royale après soixante minutes. L’équipe est en pleine progression et retrouve la confiance. L’ambiance est agréable. Le souhait est de ravir la totalité de l’enjeu respectivement contre Noertzange (5e) et Christnach-Waldbillig (8e) pour continuer à être à la lutte pour le barrage. Si tel est le cas, il sera plus facile de recruter deux joueurs (dans le secteur offensif) au mercato hivernal.» FC Schengen - FC Brouch 3-0



Gilles Wagner (entraîneur de Kopstal): «Le match à Clemency était fermé, avec très peu d’occasions pour chacune des deux équipex. On a débloqué la situation sur penalty consécutif à une faute sur Vermeer, bien décalé par Felten. Thimmesch n’a pas manqué l’aubaine (63e). Clemency n’aurait pas volé de revenir au score. Courageux, mes garçons ont eu le mérite de s’accrocher, de respecter à la lettre les consignes. On doit continuer de la sorte.» ES Clemency - FC Kopstal 0-1

Photo: Serge Daleiden

Yves Schanck (entraîneur de Troisvierges): «Beckerich menait déjà 3-0 après vingt-trois minutes. Avant le repos, l’arbitre a exclu un joueur de chaque équipe. J’ai choisi de changer de tactique en prenant des risques. Peu après la reprise, notre adversaire a été réduit à neuf suite à l’exclusion du gardien. Mes joueurs n’avaient plus rien à perdre, ont été de l’avant et ont développé un beau football. Je suis fier de leur réaction et de nos sept buts (7-3). Quel retournement de situation! Ferreira Pinto Diogo (2), Verbaarschot (2), Mutsch, Marques et Teixeira sont les buteurs du jour.» Troisvierges - Beckerich 7-3