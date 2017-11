Buteur la semaine dernière à Sankt Pauli, Eric Veiga monte en puissance dans une deuxième équipe de Brunswick dont l'objectif est revu à la hausse. L'international espère passer un nouveau cap dans quelques semaines. Etat des lieux.

Propos recueillis par Christophe Nadin



Eric, quel regard portez-vous sur votre première partie de saison?

Sur un plan personnel je suis satisfait. Quand je n'étais pas blessé, j'ai commencé tous les matches et j'ai souvent joué 90 minutes. J'ai en plus inscrit deux buts. J'espère en marquer davantage encore.



Cela dépendra en partie de votre position sur le terrain, non?

Oui, soit on joue avec un milieu défensif, soit avec deux. Dans la première configuration, je deviens milieu relayeur et c'est plus facile pour moi.

La première partie de championnat correspond-elle aux attentes de l'équipe?

Oui. On voulait éviter les barrages (15e et 16e places) et on se retrouve pour le moment neuvième avec vingt-cinq points. On peut légitimement viser un Top 5.



Revenons à votre parcours. L'équipe première, c'est pour quand?



Je m'entraîne parfois avec. En janvier, je veux partir en stage avec elle en Espagne et m'installer dans le groupe pour la seconde partie de saison.



L'équipe se retrouve en plein coeur du classement de deuxième Bundesliga. Peut-être une chance pour vous, non?

Oui, si la montée n'est plus à l'ordre du jour à une demi-douzaine de journées de la fin, des jeunes pourraient recevoir leur chance. A moi d'en profiter.



Et l'avenir?

Mon contrat porte encore sur un an et demi. On rediscutera avec la direction à la fin de cette saison. Je ne ferme la porte à rien. Oui, l'Allemagne me plaît mais si une opportunité se présente en Belgique ou au Portugal, je suis ouvert à la discussion.



Etes-vous dans les temps par rapport à votre tableau de marche?

Je pensais que ça irait un peu plus vite. J'ai sous-estimé la Ligue régionale. Je me suis toujours investi à 100% à l'entraînement, mais je ne jouais pas comme un homme en match. La saison dernière, le coach n'avait pas confiance en moi. Désormais, je me sens plus à l'aise. J'ai changé mon approche et je rentre plus dans les duels.



Le passage en équipe première, c'est la condition sine qua non pour revendiquer une place de titulaire en sélection?



C'est différent car Luc Holtz me voit davantage dans le couloir gauche. Si je reçois ma chance, à moi de la saisir. Mais si je joue avec les pros, mes chances augmenteront.