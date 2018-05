L'expérience et le réalisme ont permis à Hostert d'assurer sa présence au stade Josy Barthel le 27 mai prochain. Face à de valeureux Wiltzois, les visiteurs ont fait la différence en première mi-temps avant de souffrir quelque peu en fin de match (1-2).

Sport 3 min.

Hostert s'offre une première finale de coupe

Eddy RENAULD L'expérience et le réalisme ont permis à Hostert d'assurer sa présence au stade Josy Barthel le 27 mai prochain. Face à de valeureux Wiltzois, les visiteurs ont fait la différence en première mi-temps avant de souffrir quelque peu en fin de match (1-2).





Le match

Est-ce à cause que la rencontre a débuté avec 10 minutes de retard toujours est-il qu'il a fallu attendre le premier quart d'heure pour voir une action digne de ce nom. Une sortie de zone de Bertoux donnait le ton mais la frappe du défenseur visiteur n'inquiétait pas Hurbain (14e). Les pensionnaires de BGL Ligue gardaient la mainmise sur le cuir et il fallait une jolie parade du capitaine wiltzois à la suite d'une frappe de Drif (17e) pour lancer les débats.



Hurbain était moins chanceux à la 20e minute. Un coup franc, mal dégagé par la défense des Nordistes, et Drif en profitait pour isoler Mura qui du plat du pied ouvrait le score (0-1, 20e). Les joueurs de Henri Bossi se montraient plus incisifs en reconversion offensive. Les visiteurs mettaient à profit une erreur du gardien local pour doubler leur avance. Un long centre de Bertoux était mal négocié par Hurbain, Drif ne laissait pas passer l'aubaine et d'une reprise acrobatique, il offrait deux buts d'avance à ses couleurs à la pause (0-2, 37e).

Wiltz tentait bien de changer la donne au cours de la seconde période, les entrées au jeu de Neves et Ervilton offraient plus de poids offensif aux locaux mais le dernier geste faisait défaut. Hostert évoluait dans un fauteuil, Desevic (59e), Bouchibti (74e) étaient bien près d'alourdir la marque mais Hurbain se montrait intraitable. Le but de Neves (1-2, 85e) consécutif à une phase confuse donnait lieu à une fin de match animée mais les Hostertois conservaient leur avance et validaient leur ticket pour la finale 2018 de la Coupe de Luxembourg.

La note



14/20: de l'ambiance et deux équipes animées d'intentions offensives, on a assisté à une belle demi-finale de coupe. Malheureusement pour le suspense, il s'est vite envolé avec les deux buts d'avance de Hostert à la mi-temps. Les visiteurs ont fait preuve de réalisme et se sont montrés sérieux tout au long de la rencontre.



Le fait du match

Les Wiltzois pourront regretter l'occasion de Verbist consécutif à une erreur de Mura à la 30e minute à 0-1. La frappe de l'attaquant belge de Wiltz a trouvé Pleimling sur sa trajectoire. Sept minutes plus tard, Drif doublait l'avance des visiteurs et pliait la rencontre. Le but de Neves en fin de match ravivait la flamme du côté de Wiltz. En vain.



L'homme du match

Admir Desevic. Le petit ailier de l'USH a posé d'énormes soucis à l'arrière-garde wiltzoise. Son entente avec Drif a parfaitement fonctionné ????



Wiltz - Hostert 1-2

Stade Um Pëtz, pelouse sautillante, arbitrage de M. Pires assisté de C. Ries, Schmitz, Kopriwa (ligne de but) et Torres (ligne de but), 1.062 spectateurs. Mi-temps: 0-2.



Evolution du score: 0-1 Mura (20e), 0-2 Desevic (37e), 1-2 Neves (85e).



Cartons jaunes: Humblet (45e, faute sur Drif), Civic (51e, tacle Drif), Hoffmann (discussion avec Mura 90+4) à Wiltz; Bouchibti (83e, pied en avant sur Hoffmann), C. Stumpf (84e tacle sur Verbist), A. Dervisevic (90+2, accroche Civic) à Hostert,

Carton rouge: Bilali (86e, coup volontaire sur Mura après le but de Neves).



Corners: (2+??) pour Wiltz, (3+??) pour Hostert.



WILTZ: Hurbain (cap); Ferron (80e Koljenovic), Humblet, Hoffmann, Rocha (61e Neves), Fernandes (63e Ervilton), Bilali, Civic, Verbist, Mendes, Mmaee.



Joueurs non utilisés: Jeangout, Gaspar.

Entraîneur: Dan Huet.



HOSTERT: Pleimling; Steinmetz, Bertoux, Mura, C. Stumpf, Peters (cap), A. Dervisevic, Battaglia, D. Stumpf (79e Koljenovic), Desevic (77e D. Dervisevic), Drif (73e Bouchibti).

Joueurs non utiliésé: Kornetzky, Wang.



Entraîneur: Henri Bossi.