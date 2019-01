L'US Hostert et son entraîneur Henri Bossi ont convenu d’arrêter leur coopération en fin de saison 2018-2019. Le coach qui avait emmené le club en finale de la Coupe de Luxembourg contre le Racing la saison dernière passera le relais à René Peters.

Hostert: René Peters succédera à Henri Bossi

(DH). - Henri Bossi (61 ans le 20 février) était arrivé à Hostert en avril 2016 en remplacement de Rudy Marschal. Il quittera donc le club après plus de trois années marquées avec une montée en BGL Ligue en 2017, un maintien parmi l'élite en 2018 et une finale de Coupe de Luxembourg perdue aux tirs au but en mai 2018.



Hostert est actuellement 12e du classement de BGL Ligue à égalité de points de Rosport, 11e avec 12 points. La mission de l'ancien du Progrès sera à nouveau d'obtenir le maintien.



C'est René Peters (37 ans) qui prendra le relais quelle que soit l'issue de la saison. Il suit actuellement une formation pour obtenir sa licence d’entraîneur UEFA B.

Sélectionné à 92 reprises en équipe nationale, il a porté les maillots de Tétange, du Standard de Liège, de l'US Créteil-Lusitanos, du Swift Hesperange, du CS Grevenmacher, du RM Hamm Benfica, de la Jeunesse Esch et finalement du FC US Hostert.