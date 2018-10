Les 32e de finales de la coupe FLF, qui regroupe les équipes des divisions 1 à 3, ont été marqués par l'élimination de Lorentzweiler (D1), surpris par Hosingen (D2) 1-3. Eliminés des deux coupes, les Oranges ont fait du championnat leur priorité.

Sport 16 1 4 min.

Hosingen s'offre le scalp de Lorentzweiler, du suspense à Lasauvage-Heiderscheid

Grosses prestations des pensionnaires de D2

Les 32e de finales de la coupe FLF, qui regroupe les équipes des divisions 1 à 3, ont été marqués par l'élimination de Lorentzweiler (D1), surpris par Hosingen (D2) 1-3. Eliminés des deux coupes, les Oranges ont fait du championnat leur priorité.

Par Andy Foyen

Face à une équipe de Lorentzweiler, que l’on peut qualifier d’équipe bis, les hommes de Tom Kopecky ont fait le travail pour décrocher une qualification pour les seizièmes de finale. Menant 0-1 à la pause, les Nordistes se sont fait rejoindre avant de donner le coup de rein nécessaire dans les dix dernières minutes pour s’imposer par 1-3.



«Nous savions que nous allions jouer contre une équipe qui joue fort haut. Nous avons donc joué de manière relativement défensive. Lorentzweiler a produit du beau football, mais n’a pas su faire la différence face à nos arrières», commentait l’entraîneur du FC Hosingen et ancien joueur de BGL Ligue.



16 Filipe Matias et Rafael Carvalho au tapis, Lorenzweiler a quitté la Coupe FLF d'entrée. Photo: Hans Krämer

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Filipe Matias et Rafael Carvalho au tapis, Lorenzweiler a quitté la Coupe FLF d'entrée. Photo: Hans Krämer Rafael Carvalho stoppé par Elmar Pereira. Photo: Hans Krämer Vic Moruzzi (Lorenzweiler) tenet de déborder Daniel Jans. Photo: Hans Krämer Duel msuclé entre Patrick Neves et Tom Schinnert (Hosingen). Photo: Hans Krämer Le mur de Hosingen a tenu bon. Les joueurs de D2 disputeront les seizièmes de finale. Photo: Hans Krämer René Diederich (Hosingen). Photo: Hans Krämer Vic Moruzzi (Lorenzweiler). Photo: Hans Krämer Noe Murcia à la relance pour Lorenzweiler malgré le pressing de Johny Almeida (Hosingen). Photo: Hans Krämer Une partie des spectateurs qui ont suivi ce Lorentzweiler-Hosingen (1-3). Photo: Hans Krämer Le gardien de Hosingen Sam Rickal. Photo: Hans Krämer Daniel Brandao tente de prendre le meilleur sur Tom Van Zanten (Hosingen). Photo: Hans Krämer Toute la déception de Noe Murcia, Lorenzweiler est éliminé de la Coupe FLF et du Luxembourg. Photo: Hans Krämer Elmar Pereira et Hosingen ont dominé Lorentzweiler 3-1. Photo: Hans Krämer Daniel Brandao bute sur Romeu Marinho (Hosingen). Photo: Hans Krämer Patrick Neves au duel avec Romeu Marinho (Hosingen). Photo: Hans Krämer Vic Moruzzi et Lorenzweiler à genoux. Photo: Hans Krämer

Parmi les autres équipes de division 2 à la fête, on retrouve également le CeBra (4-1 contre Steinfort), les Green Boys d’Harlange-Tarchamps (3-1 contre l’ASL Porto), le CS Oberkorn (4-3 contre Mondercange) et le Rupensia Larochette (4-2 contre Sanem). Des succès acquis face à des formations de division 1. Par contre d'autres formations de division 2 ont été moins chanceuses à l'image des claques reçues par Vianden et Grevels contre respectivement l'Union Kayl-Tétange (7-1) et Lintgen (0-5).

Un Lasauvage - Heiderscheid totalement fou!

Les Sangliers étaient bien partis! Menant 0-2 après 35 minutes, Heiderscheid semblait sur une voie royale pour s’imposer. Mais dans la foulée du deuxième goal, les Mineurs sont revenus dans le match en réduisant l’écart, puis en égalisant cinq minutes après la pause. Les visiteurs sont parvenus à reprendre les devants, 2-3 mais à la suite de deux penalties convertis en deux temps et deux buts supplémentaires, Lasauvage s’est mis définitivement à l'abri. La réduction de l’écart, 6-4 par les Verts, n'est qu’anecdotique. C’est ce qu’on appelle un match à rebondissements.

En plus de Lasauvage, deux autres équipes de division 3 sont qualifiées pour le prochain tour: le Tricolore Gasperich (4-1 contre Munsbach) et Bourscheid (4-1 contre Troisvierges).

Ils ont dit



Alberto Freitas (entraîneur Berbourg): «On a voulu surprendre Steinsel tactiquement en développant un jeu très offensif et un pressing très haut. On a dominé la première mi-temps de la tête et des épaules et nous avons logiquement ouvert le score. Après les 90 minutes, c’est pourtant 2-2. On est reparti de l’avant pour les prolongations et nous avons mis ce 3-2.» Berbourg - Steinsel 3-2

Andrzej Jaworucki (entraîneur Clervaux): «La semaine prochaine, trois matchs très importants pour le championnat nous attendent. J’ai donc dû mettre quatre ou cinq éléments au repos. Ce n’est pas une excuse. On a bien tenu derrière, ensuite, Mensdorf a trouvé la clef une fois, puis deux fois et le match était plié. Mais nous avons quand même réussi à marquer un but. Je suis satisfait.» Mensdorf - Clervaux 4-1

Yvo Martins (entraîneur Mersch): «Je n’aime pas dire ça mais l’adversaire n’était vraiment pas bon. Si nous avions inscrit dix goals ou plus, personne n’aurait trouvé à redire. Ils ont converti la seule occasion qu’ils ont eue. Il n’y avait qu’une équipe sur le terrain.» Aspelt - Mersch 1-7

Fernand Alff (entraîneur Brouch): «C'était un match de qualité des deux côtés et c’était surtout un match ouvert. Nous leur avons bien tenu tête en première mi-temps, mais malheureusement deux erreurs individuelles nous ont coûté le match. Le deuxième but aurait vraiment bien pu ne pas tomber.» Brouch - Schifflange 0-2



Le chiffre

22 - On attendait un affrontement entre Koerich et Kehlen depuis 22 ans. En 1996, c’était Koerich qui s’était imposé sur le score de 1-0. On a failli se diriger vers un scénario identique lorsque Chris Patini ouvrait le score pour les joueurs du «Déckebierg» devant 220 spectateurs. Mais la suite fut moins heureuse pour les locaux, défaits 2-4.

Le résumé de Koerich - Kehlen

Les résultats de la Coupe FLF



Samedi



Harlange-Tarchamps (D2) - ASL Porto (D1) 3-1

Dimanche



Wilwerwiltz (D3) - Biwer (D2) 0-3 a.p.



Ehnen (D2) - Moutfort-Medingen (D3) 4-0



Noertzange (D3) - Gilsdorf (D2) 1-4

Berbourg (D1) - Alisontia Steinsel (D1) 3-2 a.p.



Minière Lasauvage (D3) - Heiderscheid (D3) 6-4



Mensdorf (D1) - Clervaux (D3) 4-1

CS Oberkorn (D2) - Mondercange (D1) 4-3



Folschette (D3) - Wincrange (D2) 1-4



Grevels (D2) - Lintgen (D1) 0-5



Gasperich (D3) - Munsbach (D3) 4-1



Reisdorf (D3) - Walferdange (D2) 0-3

Brouch (D3) - Schifflange (D1) 0-2

Feulen (D2) - Clemency (D3) 3-0

Larochette (D2) - Sanem (D1) 4-2

Diekirch (D2) - Schengen (D3) 5-0

Schieren (D1) - Norden (D1) 0-1

Perlé (D2) - Ehlerange (D2) 1-2

Mertzig (D1) - Colmar-Berg (D3) 2-1

Lorentzweiler (D1) - Hosingen (D2) 1-3

Aspelt (D1) - Mersch (D1) 1-7

Vendredi

Grevenmacher (D1) - Bettembourg (D1) 1-0

Koerich (D2) - Kehlen (D1) 2-4



Mercredi

Kayl-Tétange (D1) - Vianden (D2) 7-1

Bertrange (D1) - Remich-Bous (D1) 2-3

Bourscheid (D3) - Troisvierges (D3) 4-1

CeBra (D2) - Steinfort (D1) 4-1

Pratzerthal-Redange (D2) - Beggen (D2) 0-2

Echternach (D2) - Merl-Belair (D2) 1-0

Pfaffenthal-Weimerskirch (D1) - Weiler-la-Tour (D1) 1-3

Belvaux (D2) - Itzig (D2) 3-0

Useldange (D1) - Alliance Aischdall (D1) 3-4 a.p.