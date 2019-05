Hosingen (2e) a réalisé une mauvaise affaire lors de la 24e journée de Division 2. Vianden est à ses basques. En série 2, Echternach a été laminé 6-1 par Beggen proche de la D1. Les choses ont encore dégénéré en Division 3 avec l'arrêt du match entre Heiderscheid et Reisdorf.

Hosingen et Itzig doutent, Echternach gaspille, rififi à Eschdorf

Hosingen (2e) a réalisé une mauvaise affaire lors de la 24e journée de Division 2. Vianden est à ses basques. En série 2, Echternach a été laminé 6-1 par Beggen proche de la D1. Les choses ont encore dégénéré en Division 3 avec l'arrêt du match entre Heiderscheid et Reisdorf.

Par Vincent Lommel

Entraîneur de Hosingen, Tom Kopecky aura en charge Erpeldange la saison prochaine. Il espère quitter l'ASH en l'amenant en D1. Ce n'est pas encore gagné. Promu en D1, Feulen a remporté le choc au grand dam d'un adversaire inconstant (7 sur 15). Miné par le doute, deuxième de classe, Hosingen prend note du succès de Diekirch (3e) face à Vianden. Il se réjouit de posséder une unité de plus mais aussi de croiser le fer respectivement avec Boevange et Gilsdorf l'esprit tourné vers les vacances.

Vainqueur de Larochette grâce à un but inscrit à la dernière seconde, Wincrange (4e) s'offre une finale contre Diekirch dimanche. La remporter est impératif pour entretenir le fol espoir du Top 3. En bas de classement, Grevels est condamné. Pratzerthal-Redange est descendant et aura bien des difficultés à coiffer sur le fil Larochette, barragiste (+3, goal-average favorable). L’AS Rupensia peut assurer son maintien en cas de succès contre Grevels.

Beggen et le CSO font un pas de plus vers la D1

Le discours des entraîneurs de l'Avenir Beggen et du CS Oberkorn était clair l'été dernier: monter sinon rien. En cas de carton plein lors des deux dernières journées, le contrat sera rempli.

Beggen (1er) a écarté Echternach qui a fait une croix sur la place de barragiste. Avant le derby déchaînant les passions au Luna, le CSO (2e) s’est débarrassé de Ehnen. Walferdange est quasiment assuré d'être, au minimum, barragiste. Prendre un point à… Echternach lui suffit. Défait 1-0 à Ehlerange, Itzig enregistre un quatrième match sans succès. Dans les abysses du classement, Schouweiler retrouvera la D3 douze mois après l'avoir quittée. Treizième, Merl conserve un mince espoir de terminer douzième et barragiste. Ehnen est son rival.

Luca Baffa (Ehlerange) est resté solidement campé sur ses jambes. Ce n'est pas le cas de tout le monde...





IL A DIT

Adnan Batkic (joueur entraîneur de Wincrange): «Nous n’avons pas eu la tâche facile. Larochette a égalisé en mettant à profit une erreur du gardien. Le groupe a remis l'ouvrage sur le métier et a inscrit le but victorieux à la dernière minute. On espère battre Diekirch dimanche.» Larochette-Wincrange 1-2

D3: Colmar-Berg promu, affaire en or pour Clervaux et Lasauvage

En série 1, Reisdorf est assuré de monter même si le leader n'est pas allé au bout de son match à Eschdorf. La rencontre a été arrêtée par l'arbitre M. Prioste à la 83e minute. «Reisdorf menait deux buts à rien, mais on a réussi à égaliser en seconde période», raconte Ruben Brito, l'entraîneur du Racing Heiderscheid-Eschdorf. «Tout a basculé en l'espace de quelques minutes. Les joueurs de Reisdorf ont commencé à récolter des cartons et se sentaient traités injustement par l'arbitre. Je n'ai pas entendu ce qui s'est dit. Un carton rouge, trois jaune-rouge et deux jaunes avaient été distribués au cours du match. Cela fait beaucoup. Un tumulte s'éleva autour de l'arbitre, des supporters sont entrés sur le terrain et, se sentant menacé, l'arbitre a mis fin à la partie.»

Facile vainqueur 5-1 de Troisvierges, Colmar-Berg est aux anges après le partage du rival Folschette (4e) face à Brouch, modeste neuvième de classe. En raison d’un goal-average favorable (+31) par rapport à Clervaux, l'ASCB valide son ticket pour l'échelon supérieur. Clervaux (3e) et Folschette sont à la bagarre pour la dernière place sur le podium.

En série 2, Clémency et Schengen montent en D2. Battu 6-3 par Schengen, Munsbach reste à la cinquième place et Kopstal, laminé sans gloire 4-0 à Moutfort-Medingen, quatrième. Le ressort est cassé au FCK 33. Minière Lasauvage (3e) signe une cinquième rencontre sans la moindre défaite. La spirale est positive pour accrocher le siège de barragiste qu’il occupe avec trois longueurs d’avance sur Kopstal à la dérive (3 sur 21). Il reste à terminer le travail dans le chef de Minière.

ILS ONT DIT

Carlos Pereira (entraîneur de Colmar Berg): «Une victoire sans discussion. Néanmoins, on s’est rendu la vie un rien difficile en gaspillant un nombre élevé d’occasions. Il reste deux matches. Avec une différence de +31 et 6 points d’avance sur notre adversaire direct, Clervaux, je pense que la montée est acquise.» Troisvierges - Colmar Berg 1-5

François Kler (président de Clervaux): «Décimée par l’absence de huit joueurs, l’équipe a livré une belle et solide prestation après la défaite contre Brouch. On a dominé les débats en dépit d’une pluie abondante en première mi-temps (1-0). En deuxième mi-temps, on a contrôlé les débats et inscrit les deux derniers buts lors des dix dernières minutes (80e, 86e). Clervaux retrouve la troisième place (+1 sur Foslchette). Les deux dernières rencontres (Colmar-Berg et Troisvierges) seront décisives pour éventuellement accéder au match de barrage. Le suspense est garanti.» Clervaux - Wilwerwiltz 3-0