Hopman Cup: retour réussi pour Serena Williams

Serena Williams, absente du circuit depuis sa finale à l'US Open en septembre, a signé une rentrée réussie en battant la Grecque Maria Sakkari (41e mondiale), 7-6 (3), 6-2, à la Hopman Cup, épreuve mixte par équipes qui ouvre la saison 2019, lundi à Perth.

(AFP). - «Je faisais beaucoup d'erreurs et je me disais: "C'est bon, c'est ton premier match, ça va aller mieux"», a réagi l'Américaine aux 23 titres du Grand Chelem, 16e mondiale au moment de lancer sa saison 2019. «Ce n'est jamais facile (les premiers matches, ndlr), il y a beaucoup d'erreurs qui vont être commises et je pense que nous avons toutes les deux bien géré.»

Si elle s'est montrée plutôt en jambes, son succès en simple n'a pas suffi à offrir aux Etats-Unis la victoire dans cette rencontre contre la Grèce.

La joueuse de 37 ans a en effet perdu ensuite le double mixte décisif aux côtés de Frances Tiafoe face à la paire Sakkari/Stefanos Tsitsipas. Tiafoe, 39e mondial, avait été battu en ouverture de la journée, en simple contre Tsitsipas (15e), 6-3, 6-7 (7/3), 6-3.

Le duo américain pourra se reprendre dès mardi avec le grand moment de cette semaine, le choc contre la Suisse de Roger Federer qui mettra aux prises lors du double mixte les deux légendes du tennis. «J'ai hâte d'y être, c'est trop cool, a reconnu Williams. C'est quelque chose dont on rêve, jouer Roger Federer, c'est comme un rêve devenu réalité. Ça va être spécial.»