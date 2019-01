Christine Majerus et Loïc Bettendorff sont parvenus à se distinguer ce dimanche aux Pays-Bas lors de la dernière manche de la Coupe du monde.

Hoogerheide: Majerus signe un Top 10, excellente 16e place pour Bettendorff

Christine Majerus a signé un week-end intéressant à une semaine des Championnats du monde de Bogense. Samedi, la Cessangeoise avait décroché la 3e place de l'épreuve de Zonnebeke, à 38" de la lauréate la Belge Loes Sels qui a devancé de 27" la Tchèque Katerina Nash. Et dimanche à Hoogerheide lors de la dernière manche de la Coupe du monde, elle a pris la 10e place de l'épreuve dames.



Une course dominée par la Néerlandaise Lucinda Brand (43'18") devant l'Américaine Katehrine Compton (2e à 9") et sa compatriote Marianne Vos, 3e à 32"). Pour rappel, Vos était assurée de remporter le classement général de la Coupe du Monde avant cette ultime manche.

Majerus a conclu la course avec un retard de 1'13" et se classe finalement à une honorable 32e place (130 pts) alors que la championne nationale n'a participé qu'à quatre manches sur les neuf. A noter encore que Laetitia Maus a été classée 73e de la course.



Du côté des élites, les deux Luxembourgeois engagés ont souffert. Vincent Dias Dos Santos a abandonné dans le 5e tour alors que Scott Thiltges a été stoppé par les commissaires dans le dernier tour. Le coureur du LG Alzingen a finalement été classé 52e.



C'est le Néerlandais Mathieu Van der Poel qui a signé une sixième victoire en Coupe du monde sur six participations, il a en effet fait l'impasse sur trois épreuves (deux aux Etats-Unis et Pont-Château). Deuxième à 13", le récent champion de Belgique Toon Aerts a remporté le classement final de la Coupe du monde devant le champion du monde Wout Van Aert, 3e ce dimanche.

L'autre belle satisfaction de la journée des coureurs de la FSCL concerne Loïc Bettendorff. Le champion national des juniors a pris la 16e place de l'épreuve à 1'47" (43'33") du lauréat de la course le Belge Witse Meeussen qui a couvert la distance en 41'46". A noter également la 45e place de Tom Paquet (46'08"), la 50e de Mike Esser (46'57"), la 54e place de Mats Wenzel (48"05) et la 58e de Pablo Blatt en 49'27"



Chez les Espoirs, Nicolas Kess a pris la 40e place à 7'25" du Belge Eli Iserbyt alors que Felix Schreiber a fini 45e.