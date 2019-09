Buteur face à Rodange, lundi soir, Françoise (Progrès) a repris une longueur d'avance à Abreu (Pétange), Biedermann (Rosport) et Seydi (Fola) en tête du classement des buteurs.

Holtz puissance trois, Françoise seul en tête

(JFC). - Le Folaman Moussa Seydi avait profité du derby eschois, dimanche, pour retrouver le chemin des filets et inscrire son cinquième but de la saison. Les habitués Abreu (UT Pétange) et Biedermann (Rosport) possèdent le même total, mais Emmanuel Françoise s'est montré une nouvelle fois efficace, cette fois face à Rodange, et mène la danse.

Le plus joli bond du week-end est l'apanage de Kevin Holtz, auteur d'un hat-trick avec Etzella contre Strassen, et qui totalise à présent quatre réalisations.

Le classement complet

6 buts: Françoise (Progrès) +1.

5 buts: Abreu (UT Pétange) +1, Biedermann (Rosport) +1, Seydi (Fola) +1.

4 buts: Boakye (Jeunesse), Buch (Differdange 03), Holtz (Etzella) +3, Mabella (Racing) +1, Makota (Jeunesse), Mmaee (Progrès).

3 buts: Bop (Mühlenbach), Da Mota (Racing) +1, Deruffe (Differdange 03) +1, M. de Sousa (Rodange), Lusala (Hostert) +1, Oliveira (Mondorf) +1, D. Ramdedovic (Rodange), Sinani (Fola) +2, P. Stumpf (Mondorf), Szimayer (Strassen) +2.

2 buts: Bettmer (Differdange 03), Correia (Etzella), Hayasaka (Strassen), Ikene (Racing), Karayer (Progrès), Koçur (Fola), Lascak (Rosport) +1, Melo (Etzella), Mohammed (Mondorf), Mokrani (UT Pétange), Muratovic (Progrès), Nakache (Racing), Runser (Strassen), Sinani (Dudelange), Teixeira (UT Pétange) +1.

1 but: D. Agovic (Strassen), Avdusinovic (Differdange 03) +1, Belghazouani (Mühlenbach), Bernardelli (Strassen), Bensi (Fola), Billy Bernard (Fola), Bidon (Etzella), Bouché (Racing), Caron (Fola), Cheriak (Mühlenbach), Cools (Dudelange), Corral (Fola), Correia (Fola), Dallevedove (Rosport), De Almeida (Progrès), Deidda (Jeunesse), Eren (Mondorf), Ferreira (Differdange 03), Gashi (UT Pétange), Hauguel (UT Pétange) +1, Holter (Racing), Kadrija (Etzella), Keita (Etzella), Klapp (Dudelange), Lamotte (Hostert), Lourenco (Strassen), Makonda (Mühlenbach), Meddour (Jeunesse), Mendes (Mondorf) +1, Mendy (Dudelange), Natami (Dudelange), N'Diaye (Rodange), H. Ramdedovic (Rodange), Rani (Mühlenbach), Ruppert (Strassen), Soladio (UT Pétange), Spruds (Rosport), D. Stumpf (Hostert), Tekiela (Progrès), Todorovic (Jeunesse), Vandenbroeck (Differdange 03), Vujinovic (Differdange 03), Wang (Hostert), Weirich (Rosport).