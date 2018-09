Higuain offre un point à l'AC Milan

L'AC Milan a ajouté une variante à sa saison: le match nul. Le premier but en match officiel de Higuain pour ses nouvelles couleurs a offert un point (1-1) aux Lombards à Cagliari à quatre jours de sa venue au Luxembourg. L'adversaire de Dudelange a alterné le bon et le moins bon.

Christophe NADIN L'AC Milan a ajouté une variante à sa saison: le match nul. Le premier but en match officiel de Higuain pour ses nouvelles couleurs a offert un point (1-1) aux Lombards à Cagliari à quatre jours de sa venue au Luxembourg. L'adversaire de Dudelange a alterné le bon et le moins bon.

L'AC Milan a été cueilli à froid dans l'avant-dernier match de la quatrième journée de Serie A. Les Rossoneri se déplaçaient à Cagliari et les Sardes ont débuté la rencontre pied au plancher. Une saine agressivité et des duels gagnés qui ont fait souffler un vent de panique dans la défense lombarde.

Le Brésilien Joao Pedro a porté ses couleurs au commandement dès la 4e minute en reprenant du droit un ballon que le poteau droit de Donnarumma avait renvoyé dans le jeu à la suite d'une première frappe de Pavoletti.



L'AC Milan a dû faire le dos rond pendant un quart d'heure avant de sortir la tête de l'eau. Çalhanoğlu et Bonaventura ont eu la balle d'égalisation au bout du pied, mais Cagliari bouclait le premier acte avec une longueur d'avance.

Il a fallu tout l'opportunisme de Higuain pour remettre les Milanais sur les bons rails après dix minutes de jeu en seconde période. L'Argentin profitait de l'excellent pressing de Kessié pour dribbler le gardien Cragno (1-1).



Gennaro Gattuso proposait son 4-3-3 habituel avec très peu de changements par rapport aux deux premiers matches de la saison. On retiendra l'énorme activité de Kessié en milieu de terrain et la patte gauche de Suso pas assez magique ce dimanche soir même si l'Espagnol a eu la balle de match au bout du pied dans les arrêts de jeu. Blessé avec les Espoirs italiens, Patrick Cutrone souffre d'une cheville et ne figurait pas sur la feuille de match.



Après sa défaite à Naples et son succès contre la Roma, l'AC Milan prend un point alors qu'il compte un match de moins à jouer contre le Genoa.



La composition de l'AC Milan: G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez (85e Laxalt); Kessié, Biglia, Bonaventura (66e Bakayoko); Suso, Higuain, Çalhanoğlu (73e Castillejo).

Un point pour le Betis, trois nouveaux pour l'Olympiakos

Le Betis Séville était le premier des trois adversaires des Dudelangeois en action ce week-end. Les Andalous ont ramené un point de leur déplacement à Valence (0-0) samedi. Ils peuvent même nourrir certains regrets au vu de leur activité devant le but adverse. Le Betis compte cinq points après quatre journées et est neuvième.



L'Olympiakos a lui manoeuvré sans Yaya Touré pour terrasser l'Asteras Tripolis dans les arrêts de jeu ce dimanche soir. Au Pirée, Camara a ouvert le score d'une frappe de 30 mètres. Les visiteurs ont égalisé à la 67e et il a fallu que le joker Natcho ponctue une action amorcée par Podence et prolongé par Guerrero pour offrir les trois points à son équipe qui compte le maximum de points après trois journées.