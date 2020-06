Les Messins ont repris contact avec un terrain de football ce lundi matin et un entraînement avec ballon programmé dans l'après-midi. Vincent Hognon a fait le tour du propriétaire avec précision. En attendant l'arrivée de Laurent Jans, l'entraîneur se félicite du retour du milieu international.

«Heureux d'avoir Vincent Thill avec nous»

Hervé KUC Les Messins ont repris contact avec un terrain de football ce lundi matin et un entraînement avec ballon programmé dans l'après-midi. Vincent Hognon a fait le tour du propriétaire avec précision. En attendant l'arrivée de Laurent Jans, l'entraîneur se félicite du retour du milieu international.

Pas de cas de covid 19 au sein du groupe grenat. Jeudi dernier, les joueurs du FC Metz ont tous subi un test de dépistage. Aucun cas positif n'a été détecté au sein d'un effectif qui va reprendre progressivement l'entraînement. «Samedi dernier, le président Bernard Serin a parlé aux joueurs, le référent covid-19 également et j'ai aussi pris la parole. Les joueurs étaient impatients de reprendre l'entraînement car la vie de groupe est un facteur important dans un club. L'absence a été longue et ce lundi après-midi on va effectuer un entraînement avec ballon, tout doucement, mais on ne fera pas de frappes au but immédiatement ça c’est sûr» indique Vincent Hognon.



L'effectif. « Nous aurons des renforts car l'objectif et d'essayer d'être encore meilleurs que la saison passée. Nous voulions cette continuité et cette stabilité au niveau du groupe car l'équipe et les joueurs ont franchi des étapes importantes la saison passée. Habib Diallo a un bon de sortie si le club y trouve son compte: Ibrahima Niane est là pour assurer la continuité en attaque, nous n'avons aucune inquiétude à son sujet, même si on recherchera à se renforcer dans ce domaine.»

7 Les joueurs du FC Metz ont retrouvé les joies du terrain ce lundi. Photo: Michel Dell'Aiera

La blessure de Kévin N'Doram (talon d’Achille). «On a bataillé pour lui faire signer un contrat de quatre ans et il a eu un accident malheureux. Sa signature était un signe fort pour nous mais sa blessure a été un coup dur pour lui et le club. On réfléchit à la meilleure solution pour compenser son absence de six mois. De manière générale, on doit tout mettre en œuvre pour réussir cette préparation et gérer les organismes. On va insister sur la prévention des blessures.»

De Zerbi sera-t-il remplacé? Jean-Marie De Zerbi (60 ans), fidèle bras droit de Frédéric Antonetti, a choisi de ne pas honorer sa dernière année de contrat sous le maillot mosellan. Arrivé à l'été 2018, il était l'adjoint de Vincent Hognon. «Pour l'instant on part comme ça. C'est possible que la situation évolue mais pour le moment il n'y a pas d'urgence.» Kévin Lejeune endosse lui le costume de team manager. « Il va nous faciliter le quotidien dans une fonction qui n'existait pas encore au club. C'est une très bonne chose, c'est un ancien du FC Metz qui vient juste d'arrêter sa carrière.»

Laurent Jans et Vincent Thill. Respectivement de retour de Paderborn et Orléans, les deux Luxembourgeois ont encore un an de contrat à honorer sous les couleurs messines. «Laurent Jans n'a pas repris car il est actuellement en congés. Il va rentrer et on verra avec lui et le club. S'il doit revenir, il reviendra car c'est un garçon qui s'est très bien comporté lors de notre dernière saison en Ligue 2. Comme tous les joueurs, on doit le considérer», indique le technicien grenat.

«Vincent a repris avec nous ce lundi. Je vais le découvrir même si j'ai regardé ses matches la saison dernière lorsqu'il était à Orléans, et même à Pau il y a deux ans. C'est un joueur encore très jeune même s'il est sur le circuit professionnel depuis un bon moment. Je ne l'ai jamais observé au quotidien et cette période va me permettre de le voir à l'œuvre. En tout cas, je suis heureux de l'avoir à l'entraînement avec nous.»

A la suite du départ de Jean-Marie De Zerbi, Vincent Hognon n'a pas encore d'adjoint désigné. Photo: Michel Dell'Aiera

Lamine Gueye. Prêté à Pau (National 1) lors des deux dernières saisons, l'attaquant sénégalais Lamine Gueye (22 ans, 1,78m) s'engagera avec le FC Metz dès que le marché des transferts internationaux sera ouvert. Un contrat de 4 ans attend le joueur formé à Génération Foot (Dakar). Lors de sa période paloise, Gueye a inscrit 22 buts lors des 50 matches disputés en championnat.

Le programme des matchs amicaux. Les Messins disputeront six rencontres amicales avant de débuter la compétition en Ligue 1 (22 ou 23 août): RFC Seraing (17 juillet), Charleroi (24 juillet à Saint-Symphorien), La Gantoise (28 juillet), Malines (1er août à Saint-Symphorien), Dijon (7 août), Strasbourg (15 août) figurent au programme. Les hommes de Vincent Hognon seront également en stage à Molsheim (Alsace) du 9 au 15 août.

