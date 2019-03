Le Tchèque Zdenek Stybar (Deceuninck) a remporté ce samedi Het Nieuwsblad, la course d'ouverture de la saison en Belgique, disputée sur 199,8 km entre Gand et Ninove où Jempy Drucker a fini sixième.

Het Nieuwsblad sourit à Stybar, Drucker aux portes du top 5, Wirtgen à l'avant

Eddy RENAULD Tom Wirtgen a lancé l'échappée du jour

L'édition 2019 s'est jouée dans les deux derniers kilomètres. Cinq coureurs étaient à l'avant mais c'est Zdenek Stybar qui a surpris ses compagnons d'échappée et s'est imposé d'une vingtaine de secondes devant les Belges Greg Van Avermaet et Tim Wellens. Le Kazakh Alexey Lutsenko et le Belge Dylan Teuns ont complété le top 5.



Pour Stybar, ancien triple champion du monde de cyclo-cross, il s'agit d'un 18e succès sur route, le deuxième cette saison (après un succès d'étape au Tour d'Algarve) et déjà le 12e en 2019 pour sa formation Deceuninck (ex-Quick-Step). «J'ai souvent été tellement proche d'un tel succès sur les pavés, souvent dans le top 10 d'une classique flandrienne, que je suis vraiment très content», a commenté le Tchèque de 33 ans.



Les hommes de Patrick Lefevere n'avait plus triomphé dans cette épreuve depuis 2005 et la victoire de Nick Nuyens. L'équipe belge, qui aligne déjà 12 victoires depuis le début de saison, a d'ailleurs signé un joli tir groupé en plaçant deux autres coureurs dans le top 10 avec Yves Lampaert (7e) et Philippe Gilbert (8e).

Quant à Bob Jungels, il s'est classé à la 16e place. Pour sa première expérience au Nieuwsblad, le champion national a livré une course intéressante et démontré à ceux qui en doutaient encore qu'il peut briller dans ce type de course.



Kirsch et Wirtgen sur le devant de la scène

Outre la très belle 6e place de Jempy Drucker qui a remporté le sprint du premier peloton, on peut épingler la belle prestation de Tom Wirtgen qui a été un des animateurs de la première partie de l'épreuve. Le coureur de Wallonie-Bruxelles a été à la base de l'échappée du jour en faussant compagnie au peloton après 5 km.



Accompagné des Belges Jans, Devriendt et l'Américain Howes, il a compté une avance maximale de 14 minutes après un peu plus de 50 km. Le quatuor de tête a finalement été repris à une cinquantaine de km de l'arrivée et le citoyen de Hostert a abandonné.

Alex Kirsch s'est lui aussi mis à la planche pour ses leaders. Le coureur de la Trek s'est retrouvé en poursuite des quatre hommes de tête durant une bonne vingtaine de kilomètres. Au côté de son équipier Mads Pedersen, il a durci la course et causé quelques dégâts à l'arrière du peloton. Mais pour la formation américaine, cette tentative de putsch n'a rien donné et le bilan d'ensemble de l'équipe américaine est décevant: le Belge Jasper Stuyven s'est classé 40e à 5'54" alors que Kirsch a pris la 35e place à 8'36".

Le Top 10



Christine Majerus au tapis



L'épreuve dames, courue sur 122,9 km entre Gand et Ninove, a été dominée par la Néerlandaise Chantal Blaak (Boels Dolmans). Le podium est complété par l'Italienne Marta Bastianelli et une autre Néerlandaise Jip Van Den Bos.



Quant à Christine Majerus, qui effectuait sa rentrée, elle a été victime d'une chute à environ 80 km du but et a abandonné. Dans un virage, la championne nationale s’est retrouvée projetée au sol et n'a pu éviter une concurrente tombée juste devant elle. Cette chute qui a eu lieu en tête de course a d’ailleurs morcelé le peloton en plusieurs groupes.

Souffrant notamment de douleurs à la hanche, elle a pris la direction de l'hôpital par mesure de sécurité pour effectuer des radios mais elles n'ont pas décelé de fracture.

A noter que la course a dû être neutralisée à hauteur de Sint-Denijs-Boekel après une trentaine de kilomètres à cause du rythme peu élevé de la course des messieurs.