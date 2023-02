L’Union Titus Pétange a renversé la table, le binôme Stolz-Philippe a fait des dégâts et le Fola a retrouvé des raisons d’espérer dans la 17e journée de championnat.

Sport 3 min.

Le débrief du week-end en BGL Ligue

Hesperange tient le choc, le Fola enfonce Etzella

Christophe NADIN L’Union Titus Pétange a renversé la table, le binôme Stolz-Philippe a fait des dégâts et le Fola a retrouvé des raisons d’espérer dans la 17e journée de championnat.

Le match

Ça y est, c’était écrit, l’Union Titus Pétange allait chuter! Face à la bête blessée differdangeoise, tous les signaux s’allumaient pour avertir du match piège. Et quand le tableau d’affichage indiquait 0-2 après une bonne vingtaine de minutes, plus de la moitié du chemin était accompli pour les visiteurs.

Le Racing au parfum, Etzella et le Fola abattent un joker Le club de la capitale se frotte à Hesperange et va prendre la réelle mesure de son potentiel alors que la lutte pour le maintien va connaître un premier tournant.

C’était sans compter la foi inébranlable qui anime le club du Bassin Minier depuis le début de la saison. Un but de l’espoir juste avant la pause puis trois autres lors des 20 dernières minutes et Pétange tenait sa dixième victoire de la saison. L’une des plus spectaculaires.

Celle qui mène à une juteuse opération aussi puisque l’UTP dépasse le Racing pour occuper la quatrième place dans le sillage du voisin niederkornois. Le club affiche un bilan de 29 points sur 33 lors de ses 11 dernières sorties. Avec de tels chiffres, on peut difficilement viser autre chose qu’une qualification européenne.

Le duo

Une équipe avertie en vaut 15 mais ça ne suffit pas pour arrêter Dominik Stolz et Rayan Philippe. Le tandem offensif d’Hesperange martyrise les défenses adverses depuis le début de la compétition, affolant les chiffres. On ne s’étonnera donc pas de retrouver à nouveau les deux compères dans les buts qui ont permis au Swift de distancer le Racing (3-1) dans l’affiche du jour au Verlorenkost.

Le trentenaire allemand s’est offert un doublé en ouvrant le score et en le refermant, portant son total à 14 réalisations cette saison. Un rien jaloux, l’ailier français a enfilé un 19e pion depuis le début de la compétition, donnant une passe décisive à son pote en fin de match. Le Niçois facture ainsi son 18e assist en 17 rencontres. Pas étonnant que ça se bouscule au portillon pour lui. Un scout du FC Eindhoven était présent dans les tribunes.

L’espoir

Le Fola a renvoyé Etzella à ses études dans le match de la peur. Le club doyen s’est imposé quatre buts à rien au Deich et cède ainsi la lanterne rouge à sa victime du jour. Il est bien trop tôt pour parler de rédemption mais peut-être qu’un nouveau souffle s’est levé sur la plaine nordiste où Quinol et Diallo se sont offert chacun un doublé.

Niederkorn gifle Dudelange, Arénate soulage la Jeunesse Hesperange a repris la tête de l'élite grand-ducale après son plantureux succès contre Hostert (5-1) combiné à la défaite du F91 face au Progrès (1-4).

Ce n’est que la quatrième victoire de la saison pour un club qui a déjà changé deux fois d’entraîneur mais c’est aussi la deuxième fois que le Fola inscrit quatre buts. Preuve d’un certain potentiel offensif. Les défaites conjuguées de l’US Hostert, Käerjéng et Rosport redonnent aussi de l’élan à un club que l’on a peut-être condamné un peu vite.

Le doute

La situation comptable n’est pas catastrophique mais l’ambiance semblait pesante samedi soir à Mondercange après le lourd revers de l’équipe locale face à Wiltz (0-3). Incapable de produire du jeu, le promu s’est retrouvé en difficulté après la demi-heure de jeu et n’a jamais donné l’impression de vouloir se révolter pour retourner la table.

L’entraîneur Dinis De Sousa est-il toujours l’homme de la situation? La tentation du changement semble démanger l’équipe actuellement classée à la 11e place du classement avec seulement deux points d’avance sur le premier barragiste.

Le chiffre

188. C’est loin d’être la série la plus impressionnante mais elle tient à cœur à l’entraîneur wiltzois David Vandenbroeck. Son club n’a plus encaissé depuis 188 minutes et Ralph Schon ne s’est pas encore retourné en 2023 en BGL Ligue.

Certes, ça ne fait que deux matchs mais le gardien qui portait un masque samedi à Mondercange en raison d’un nez cassé à l’entraînement sur une frappe de Gilson Delgado, n’avait pas signé la moindre clean sheet en championnat cette saison. En voilà deux en deux matches.

Les résultats

Le classement





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.