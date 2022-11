Le Swift est la première équipe à faire tomber le champion en titre dudelangeois (0-4) après onze journées au terme d’un tour de force aussi improbable que convaincant.

Hesperange s’offre une démonstration et la première place

Christophe NADIN Le Swift est la première équipe à faire tomber le champion en titre dudelangeois (0-4) après onze journées au terme d’un tour de force aussi improbable que convaincant.

Les guerriers dudelangeois sont tombés les armes à la main mais sans jamais donner l’impression de les avoir utilisées à bon escient dimanche en début de soirée.

Le choc de la onzième journée de BGL entre le leader et son dauphin a, en effet, tourné court. Après 22 minutes, Hesperange menait deux buts à rien. Rayan Philippe, le meilleur joueur du championnat, avait déjà fait sauter le verrou local après six minutes à la suite d’un mouvement à montrer dans toutes les écoles de football. Geordan Dupire, le gardien hespérangeois, avait relancé un ballon que déviait subtilement Ken Corral pour Clément Couturier. L’ancien Dudelangeois isolait Dominik Stolz sur la droite.

Le centre du maître à jouer allemand était exploité par Philippe (0-1). Moins sophistiqué, le deuxième but était aussi limpide avec encore Couturier comme élément déclencheur et Ken Corral à la conclusion d’un tir croisé (0-2). «On était venus ici pour prendre les trois points et on s’est montré l’équipe la plus entreprenante sur le terrain», expliquait l’entraîneur visiteur Pascal Carzaniga.

Je suis très satisfait de la performance de mon équipe. Le plan s’est déroulé comme prévu.

La suite était une question de gestion pour une équipe hespérangeoise passée maître dans l’art de la contre-attaque. Couturier alertait une nouvelle fois Philippe dans le dos de la défense locale juste après l’heure de jeu pour le troisième but de la soirée (03, 62e). Brian Nouvier, qui avait relayé Gustavo Hemkemeier un peu plus tôt dans le match, apportait son écot au récital offensif d’un tir à ras de terre qui fixait les chiffres au tableau d’affichage (0-4, 82e).

«Je suis très satisfait de la performance de mon équipe. Le plan s’est déroulé comme prévu. Dudelange était une équipe bien huilée et très compliquée à manœuvrer mais en jouant à notre niveau, on savait qu’on pouvait le faire», ponctuait «Caza».

Dudelange sans cartouches

En face, Dudelange avait mollement réagi au premier but visiteur puis avait carrément manqué de cartouches pour contester la suprématie des Rouges tout au long de la rencontre.

Où était passé le F91 capable de remonter un but comme il l’avait déjà fait à quatre reprises cette saison? Où était passée l’équipe au caractère bien trempé qui avait mené la vie dure à de solides adversaires sur la scène européenne? «Je n’ai pas l’habitude de voir mon équipe mal organisée défensivement, coupable de laisser des espaces et absente sur les deuxièmes ballons», pestait Carlos Fangueiro. «Ce sont habituellement nos points forts. Aujourd’hui, on a laissé 30 minutes d’avance à notre adversaire. Il en a profité pour inscrire deux buts. Et face à une équipe aussi expérimentée, c’est difficile d’inverser la tendance.»

Le technicien portugais veut tourner le bouton rapidement et refuse de jeter toutes les bonnes choses qu’il a vues depuis le début de la saison. «Je sais que mes gars sont de véritables guerriers et qu’ils se remettront rapidement de ce mauvais jour.»

Dudelange a déjà prouvé qu’il avait le caractère pour surmonter ce genre d’écueil. Il n’avait plus perdu depuis plus de deux mois et demi, enchaînant dix victoires d’affilée en championnat auxquelles il faut rajouter deux succès en Coupe de Luxembourg.

Cette fois, la pression a lâché. Le calendrier offre un déplacement à Mondercange au champion en titre pour se relancer avant que la trêve internationale ne serve de dernière coupure avant les trois derniers matches de l’année. Il s’agira d’être toujours dans le match à ce moment-là car l’histoire est bien connue. Un championnat n’est pas une histoire de 30 matchs mais bien de deux fois 15 matchs. La nuance est importante.

