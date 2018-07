A moins d'un mois des Championnats d'Europe à Glasgow, le 14e Open Nationals de ce week-end a démontré que certains nageurs étaient déjà bien affutés. Raphaël Stacchiotti et Julien Henx notamment.

Henx et Stacchiotti sont dans le coup avant Glasgow

A moins d'un mois des Championnats d'Europe à Glasgow, le 14e Open Nationals de ce week-end a démontré que certains nageurs étaient déjà bien affutés. Raphaël Stacchiotti et Julien Henx notamment.

(DH). - C'est avec les Championnats d'Europe de Glasgow (3-9 août) en ligne de mire que les nageurs luxembourgeois ont abordé les Nationaux d'été ce week-end à la Coque.



Julien Henx et Raphaël Stacchiotti n'ont pas manqué le rendez-vous. Le premier nommé s'est imposé par trois fois: sur le 50 m papillon et sur les 50 et 100 m libre. Son chrono en papillon, 24''18, peut lui donner des idées et lui permettre d'intégrer la demi-finale dans trois semaines.



Quant à Stacchiotti, l'Ettelbruckois s'est aussi paré de trois titres (50 et 100 m brasse, 200 m quatre nages), avec à la clé une meilleure performance personnelle sur le 100 m brasse (1'03''34).

Par contre, ces Nationaux d'été n'ont pas souri à Pit Brandenburger malgré quelques bons chronos. En manque de préparation, le sportif d'élite de l'Armée n'a pas réussi à décrocher le minima sur 200 nage libre.

Du côté de la relève, la palme revient à la jeune Lena Peters. La Dudelangeoise de 13 ans s'est imposée sur le 100 m papillon avec un chrono de 1'04''87. Mention bien également à Joao Carneiro (15 ans) sacré sur le 200 m papillon et Nicole Ricci (14 ans), doublement titrée, sur 400 et 800 m nage libre.



Seule ombre au tableau de ce week-end, Julie Meynen, qui s'entraîne à l'Université d'Auburn, a indiqué qu'elle ferait l'impasse sur les prochains Championnat d'Europe faute de préparation suffisante. Elle a remporté les 50 et 100 m libre.