Modeste huitième du classement, le Racing Heiderscheid/Eschdorf était proche de l’exploit face à Colmar-Berg. En Série 2, le FC Minière Lasauvage connaît un passage à vide et se doit de battre Kopstal.

Sport 2 min.

Heiderscheid frustré, Lasauvage abat sa dernière carte en Division 3

Modeste huitième du classement, le Racing Heiderscheid/Eschdorf était proche de l’exploit face à Colmar-Berg. En Série 2, le FC Minière Lasauvage connaît un passage à vide et se doit de battre Kopstal.

Par Vincent Lommel



Reisdorf, Colmar-Berg, Folschette et Clervaux. Quatre équipes pour prétendre au top 3. Une passera à la trappe au soir du dimanche 19 mai. Folschette (3e) aurait pu éliminer Clervaux (4e). C’est manqué.



«On a eu plusieurs fois l’occasion de creuser l’écart au classement et, à chaque fois, on passe au travers», peste le président de l’USF, Christian Séméraro. «La défaite est logique.» Clervaux s’est imposé à trois reprises cette saison (2-1, 4-2 et 3-1). «Je les félicite mais notre prestation a été indigne. Les occasions étaient peu nombreuses. Commettre trois grossières erreurs individuelles a servi la cause visiteuse. Le duel contre Reisdorf sera difficile.»

Reisdorf, le leader, caracole en tête avec 46 points et doit valider la montée sous peu. Colmar-Berg (2e) a souffert le martyre à Heiderscheid (8e) pour s'imposer 2-1. L’essentiel est acquis. «L’exploit était proche. Un superbe arrêt du gardien qui dévie la balle sur le poteau nous prive du 2-2», se lamente l’entraîneur Ruben Brito. «Je souhaite terminer au mieux. La saison prochaine, le souhait sera de se bagarrer pour la montée.»



Série 2: Lasauvage au pied du mur

Le duo Clemency - Schengen est seul au monde en Série 2. L’accession à la D2 est acquise depuis belle lurette. Etrillé 0-4 par Clemency, Kopstal (3e) reste favori pour le troisième accessit en raison de l’inquiétant surplace du FC Minière Lasauvage (1 point sur 12). «Plusieurs titulaires sont blessés», observe le président Michel Ribeiro Alves.



«Nous jouons bien! On est plus costaud que nos adversaires, on se crée des occasions mais la réussite, il faut l’admettre, n’est guère à nos côtés. Que ce soit face à Gasperich (1-3), Schengen (2-3) ou Clemency (0-0), nous méritions mieux qu’une petite unité. A 0-2 contre Munsbach, dimanche, on manque un penalty qui aurait pu relancer le suspense.»



Le hasard du calendrier réserve un déplacement à… Kopstal. «Jouer là-bas n’est jamais facile, d’autant plus s'il continue à pleuvoir. La pelouse n’est pas en bon état. Pour l’intérêt du championnat et pour nos supporters, on a l’obligation d’imposer nos vues.» A défaut, rejoindre la Division 2 sera un souhait en mai 2020.

Réaction

Fabio Ianelli (entraîneur de Clemency): «Nous voulions gagner pour assurer la montée le plus vite possible. Kopstal est une équipe difficile à manœuvrer. Nous étions plus forts.» Clemency - Kopstal 4-0



Les chiffres de la journée



5: pour la cinquième fois de la saison, Beckerich a inscrit cinq buts au cours d’un match. Une seule fois, il a marqué à six reprises.

7: Brouch a courbé l’échine sept fois lors des douze derniers matches. De quoi être dernier du classement en Série 1.

Prochainement à l'affiche



En Série 1, Folschette accueille Reisdorf pour le compte de la 21e journée. L’équipe de Christophe Dell’Aera serait bien inspirée de ravir les trois points face à un adversaire désireux de se rapprocher encore un peu plus de la montée. Clervaux (4e) sera largement favori contre Bourscheid (7e). Dans l’autre série, Kopstal (3e) va en découdre avec Lasauvage (4e). Défaite interdite pour les deux équipes.