Le joueur âgé de 30 ans est de retour en France et portera la saison prochaine le maillot du FC Hagondange.

Hégué s'engage au FC Hagondange

(ER) - Benjamin Hégué était arrivé au Luxembourg en 2012 après Elzange et Thionville. Après des passages à Mondercange, au Swift et à Mondorf en Promotion et en BGL Ligue, le milieu de terrain évoluera dans quelques semaines sous le maillot de Hagondange. Chez les Rouge et Noir, il retrouvera notamment un ancien de l'US Esch Anthony Medri.