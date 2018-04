La Luxembourgeoise Christine Majerus (Boels-Dolmans), qui s'était portée à l'attaque dans un groupe de treize échappées, s'est classée dixième de la deuxième étape du Healthy Ageing Tour (2.1), remportée ce mercredi par la Néerlandaise Amy Pieters à Grootegast (Pays-Bas) après 131,3 km de course.

Healthy Ageing Tour: Majerus à l'attaque termine dixième

Jean-François Colin La Luxembourgeoise Christine Majerus (Boels-Dolmans), qui s'était portée à l'attaque dans un groupe de treize échappées, s'est classée dixième de la deuxième étape du Healthy Ageing Tour (2.1), remportée ce mercredi par la Néerlandaise Amy Pieters à Grootegast (Pays-Bas) après 131,3 km de course.

Christine Majerus a intégré un groupe de treize échappées de la première heure, qui ont profité d'une bordure une petite vingtaine de kilomètres seulement après le départ de Westerkwartier, et réunissant toutes les grandes favorites. A une vingtaine de kilomètres du but, ce groupe s'est scindé pour laisser la place à cinq filles en tête: Amy Pieters (Boels-Dolmans), Lisa Brennauer (Canyon-SRAM Racing), Anouska Koster (WaowDeals Pro Cycling), Natalie Van Gogh (Parkhotel Valkenburg) et Alice Barnes (Canyon-SRAM Racing).

De cinq, le groupe des leaders passe à... deux à dix kilomètres de l'arrivée, avec l'accélération d'Amy Pieters et Alice Barnes, qui parviennent à creuser une avance de 35 secondes à cinq bornes de la ligne d'arrivée à Grootegast. Au sprint, après les 131,3 km de course, la Néerlandaise se montre plus véloce que la Britannique qui finit deuxième, tandis que la troisième place - à 35 secondes - revient à Anna van der Breggen (Boels-Dolmans), victorieuse jeudi à Heerenveen.

Amy Pieters (à dr., casque orange) grille Alice Barnes au sprint à Grootegast Source: Twitter

Grâce à sa victoire, Amy Pieters fait d'une pierre, deux coups, et s'empare de la tunique de leader au classement général, où elle détrône sa compatriote Anna van der Breggen. Pieters devance Alice Barnes de 10 secondes, et Anna van der Breggen, troisième, pointe à 25 secondes.



Quant à Christine Majerus, elle signe finalement une dixième place (après sa huitième jeudi) à 35 secondes de sa coéquipière Pieters. Au classement général, Majerus se retrouve huitième à 56 secondes.



L'autre Luxembourgeoise dans la course, Elise Maes (WNT-Rotor Pro Cycling) s'est classée 73e à 20'08". Au général, Maes occupe la 68e place, à 21'17".



Place ce vendredi à deux demi-étapes: la première, matinale, longue de 66,2 km entre Oldambt et Winschoten, et la seconde, sous la forme d'un contre-la-montre par équipes de 17,5 km à Stadskanaal. Le Healthy Ageing Tour connaîtra son épilogue dimanche à Groningue.