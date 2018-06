Le cadre du club nordiste pour la saison prochaine prend forme. Quatre nouveaux éléments vont venir grossir les rangs de l'équipe de D2 qui sera dirigée la saison prochaine par Joël Hausmann.

Harlange-Tarchamps: un quatuor en renfort

Les Green Boys ont acté les arrivées de quatre nouveaux joueurs pour la saison prochaine. Il s'agit de Mike Foetz (25 ans, gardien de Troisvierges) et trois joueurs en provenance de Wiltz: Yann Loos (20 ans, défenseur), Edin Terzimustafic (21 ans, millieu de terrain) et Admir Becic (20 ans). Par ailleurs, Joe Peiffer et Jeff Moos ont signé un transfert définitif en faveur de Harlange.

Au niveau des départs, Ragip Sabotic évoluera à Bastendorf alors que Ben Klee et Vito Fiume seront toujours prêtés, respectivement à Wincrange et Norden.



A noter encore que Bryan Hollange et Dennis Amedov ont été libérés par le club.