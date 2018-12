Raphaël Stacchiotti n'a pas accroché une place dans le Top 16 du 100 m 4 nages ce jeudi lors des Championnats du monde en petit bassin, ce qui lui aurait permis de disputer la demi-finale.

Hangzhou: Stacchiotti échoue dans la course aux demi-finales

(ER) - Il n'a pas manqué grand-chose à Raphaël Stacchiotti pour atteindre les demi-finales du 100 m 4 nages. L'Ettelbruckois a signé le 22e temps sur 35 partants, soit un chrono de 54"44 alors que le dernier nageur à avoir décroché sa place pour la demi-finale a signé 53"64. Rageant quand on sait que le meilleur temps de l'Ettelbruckois sur cette distance est de 53"44. Stacchiotti était aussi au départ du 200 m brasse. Avec 2'10"36, il a fini 32e sur 46 concurrents.

Julien Henx attendait mieux du 50 m nage libre. Auteur d'un bon départ, le Luxembourgeois a ensuite perdu du temps dans la seconde longueur pour finir en 22"29. Il termine finalement 48e sur 124.



Ce vendredi, un seul représentant de la FLNS sera en course: Henx disputera le 50 m papillon. La dernière journée de compétition pour les nageurs luxembourgeois est programmée ce samedi, on retrouvera Pit Brandenburger sur le 1.500 m nage libre et Julien Henx sur le 100 m nage libre.