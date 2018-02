Samedi à Oberkorn, dans le cadre du championnat U12 de handball, les jeunes joueurs du HC Berchem ont infligé une lourde défaite 13-52 à leurs homologues des Red Boys. De quoi en prendre plein les yeux.

Handball: les U12 de Berchem sans pitié pour les Red Boys

Après six rencontres dans ce championnat mixte, le club de Roeser occupe la tête du classement avec douze points, et deux unités d'avance sur le HB Käerjéng. Les Red Boys, qui n'ont disputé que cinq matches, sont quatrièmes (sur huit équipes), avec un total de six points.

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. L'équipe U12M des Red Boys Differdange Photo: Michel Dell'Aiera Les U12M de Berchem, victorieux 13-52 à Oberkorn Photo: Michel Dell'Aiera Teo Wener (Berchem, en blanc) et bien seul entre Kai Schmit (Red Boys, à g.) et Tilman Muller (à dr., de dos) Photo: Michel Dell'Aiera Les consignes du coach differdangeois. Scharel Bemtgen (à g.) est très attentif! Photo: Michel Dell'Aiera Un ballon pour deux, et le regard vissé sur la sphère jaune pour André Weis (à dr., Berchem) Photo: Michel Dell'Aiera L'irrésisitible chevauchée d'Oskar Wener (Berchem, en blanc) laisse Mathieu Pons (Red Boys, en rouge) sur place Photo: Michel Dell'Aiera Toute la fougue d'Oskar Wener (Berchem, en blanc). Mathieu Pons (Red Boys, à g.) apprécie. Photo: Michel Dell'Aiera Bob Mousel (Berchem, en blanc) s'apprête à armer. Photo: Michel Dell'Aiera Quelle belle attitude de Bob Mousel (Berchem, en blanc) Photo: Michel Dell'Aiera Kai Schmit (Red Boys, en rouge), ballon en main, se faufile entre Vincent Kreiselmeier (Berchem, en blanc, n°22) et André Weis (Berchem, n°7) Photo: Michel Dell'Aiera Luca Di Nicola (Red Boys, en rouge) s'échappe devant Luca Kugener (Berchem, en blanc) Photo: Michel Dell'Aiera Teo Wener (Berchem, en blanc, à dr.) est gêné par Luca Di Nicola (Red Boys, en rouge) Photo: Michel Dell'Aiera Le ballon semble en lévitation sur la main droite de Tilman Muller (Red Boys). Luca Kugener (Berchem, en blanc, n°25) observe. Photo: Michel Dell'Aiera Berchem (en blanc) s'est largement imposé 52 à 13, samedi face aux Red Boys Photo: Michel Dell'Aiera Mathieu Pons (n°10, Red Boys) tire au but malgré Luca Kugener (Berchem, en blanc, à g.) et Oskar Wener (Berchem, n°20, à dr.) Photo: Michel Dell'Aiera Les consignes du cornac de Berchem Photo: Michel Dell'Aiera Tilman Muller (Red Boys, en rouge, n°8) arme son tir Photo: Michel Dell'Aiera