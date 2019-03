On prend les mêmes et on recommence? Pas vraiment... Si l'opposition Lewis Hamilton (Mercedes)-Sebastian Vettel (Ferrari) promet de demeurer l'enjeu phare de la saison 2019 de Formule 1, qui débute dimanche en Australie, tout le reste ou presque change.

Hamilton-Vettel pour un nouveau duel, Verstappen à l'affût

La grille de départ, le calendrier: coup de projecteur sur 2019

A commencer par ce point bonus au Championnat accordé à l'auteur du meilleur tour en course et à son écurie si celui-ci se classe parmi les dix premiers, entériné in extremis lundi, par l'aérodynamique des monoplaces simplifiée dans le but de faciliter les dépassements et par les visages sur la grille. Seules Mercedes et Haas conservent la même paire de pilotes: le Polonais Robert Kubica et le Russe Daniil Kvyat reviennent et quatre "rookies" (les Britanniques George Russell chez Williams et Lando Norris chez McLaren, l'Italien Antonio Giovinazzi chez Alfa Romeo Racing et le Thaïlandais Alexander Albon chez Toro Rosso) débarquent.



En 2017 et 2018, Vettel, 31 ans, et Hamilton, 34 ans, se sont opposés pour le titre. Chaque fois, c'est le Britannique qui est sorti vainqueur, récompensé pour son sang-froid et sa constance quand l'Allemand et la Scuderia enchaînaient les bévues. Sortant d'une des meilleures de ses douze saisons en F1, qui lui a permis d'égaler l'Argentin Juan Manuel Fangio avec cinq couronnes mondiales, Hamilton assure se sentir "plus fort que jamais".



Est-ce le cas de Mercedes, qui vise un sixième doublé consécutif pilotes et constructeurs inédit? Les essais d'avant-saison ont semé le doute, Ferrari semblant avoir profité du changement de règlementation technique pour creuser l'écart. Mais l'écurie allemande peut bluffer. Surtout, elle a prouvé l'an dernier que, partie d'un moins bon pied, elle était capable de refaire son retard.



Verstappen outsider



Pour sa rivale italienne, la problématique est toute autre. Va-t-elle être capable de libérer Vettel de la pression et du doute qui semblent le rattraper à mi-saison? Va-t-elle arrêter de se tirer des balles dans les pneus, comme lorsqu'elle a annoncé à Kimi Räikkönen en marge du GP d'Italie qu'il ne serait pas reconduit? Le constructeur, qui a changé de tête après la mort en juillet de Sergio Marchionne, a dit adieu à Maurizio Arrivabene, qui dirigeait l'écurie depuis 2014 après avoir travaillé pour le sponsor Philip Morris, pour le remplacer par le directeur technique Mattia Binotto. Homme de terrain contre homme d'appareil.



La Scuderia devra aussi accompagner sa recrue Charles Leclerc, second pilote le plus jeune à rejoindre ses rangs, à 21 ans. Vite dans le coup pour sa première saison en F1 chez Sauber l'an dernier, le Monégasque est promis à un brillant avenir. Très solide mentalement après avoir surmonté les décès de son ami Jules Bianchi et de son père, il a toutes les cartes en mains pour ne pas se brûler les ailes.



Autre jeune pousse prometteuse, Pierre Gasly, 23 ans, promu chez Red Bull après 26 GP chez Toro Rosso, devrait disposer d'une voiture capable d'offrir à la France un premier podium depuis Romain Grosjean en 2013 (2e aux Etats-Unis), voire une première victoire depuis Olivier Panis à Monaco en 1996. Mais du côté de l'écurie autrichienne, on aura surtout l'oeil sur Max Verstappen, 21 ans. Champion du monde en puissance, le Néerlandais a passé un cap en deuxième partie de saison dernière, avec sept podiums en neuf courses, dont une victoire.

Reste à voir s'il maîtrise mieux cet ego qui l'a privé du succès au Brésil à l'issue d'une bagarre inutile avec le Français Esteban Ocon. A voir aussi si le moteur Honda qui équipe désormais Red Bull lui offrira dès la première année la puissance et la fiabilité nécessaires.



Le passé et le futur de Renault. L'ancien champion du monde Alain Prost au côté de Nico Hulkenberg et Daniel Ricciardo. Photo: AFP

Renault veut se rapprocher



Ocon (22 ans), qui a perdu son baquet chez Racing Point (ex-Force India) au profit du Canadien Lance Stroll, fils du nouveau propriétaire, a trouvé refuge chez Mercedes en tant que troisième pilote. Une nouvelle saison en demi-teinte du Finlandais Valtteri Bottas pourrait lui permettre de prendre le volant de la deuxième monoplace allemande.



Derrière les "top teams", Renault, revenu en F1 en tant que constructeur en 2016, a terminé sa mue, recruté un pilote de premier plan, l'Australien Daniel Ricciardo, et espère ainsi réduire l'écart. Racing Point, que des moyens limités n'ont pas empêchée de s'illustrer régulièrement et qui devrait enfin disposer d'un budget confortable, et Haas, l'équipe de Grosjean, en progrès constants grâce à son partenariat avec Ferrari, espèrent dominer le milieu de tableau.



Sous la houlette du Français Fred Vasseur, Sauber s'est remise en ordre de marche et entend poursuivre avec le soutien accru d'Alfa Romeo. L'équipe, qui reste basée à Hinwil en Suisse, change d'ailleurs de nom pour devenir Alfa Romeo Racing. Elle pourra compter sur un revenant motivé, Räikkönen, 39 ans. En témoignent les quelques sourires qu'Iceman s'autorise désormais

En bas de tableau, Toro Rosso pourrait profiter de synergies renforcées avec Red Bull et leur motoriste Honda. McLaren poursuit sa reconstruction, sans l'Espagnol Fernando Alonso mais avec une nouvelle direction générale et technique. Du côté de Williams, en dégringolade, l'incertitude est totale. L'écurie britannique, dernière en 2018, a manqué les deux premières journées d'essais d'avant-saison faute d'avoir livré sa monoplace à temps. Et les capacités du Polonais Robert Kubica, de retour en F1 après un accident en rallye en 2011 qui lui a laissé de lourdes séquelles au bras droit, interrogent.

La grille de départ de la saison 2019

Mercedes: Lewis Hamilton (GBR) et Valtteri Bottas (FIN) - INCHANGE

Ferrari: Sebastian Vettel (GER) et Charles Leclerc (MON/ex-Sauber)

Red Bull (moteur Honda): Max Verstappen (NED) et Pierre Gasly (FRA/ex-Toro Rosso)

Renault: Daniel Ricciardo (AUS/ex-Red Bull) et Nico Hülkenberg (GER)

Racing Point (ex-Force India, moteur Mercedes): Sergio Pérez (MEX) et Lance Stroll (CAN/ex-Williams)

Williams (moteur Mercedes): George Russell (GBR/filière Mercedes) et Robert Kubica (POL/ex-pilote d'essais Williams)

Haas (moteur Ferrari): Kevin Magnussen (DEN) et Romain Grosjean (FRA) - INCHANGE

Alfa Romeo (ex-Sauber, moteur Ferrari): Kimi Räikkönen (FIN/ex-Ferrari) et Antonio Giovinazzi (ITA/ex-3e pilote Ferrari)

McLaren (moteur Renault): Carlos Sainz Jr (ESP/ex-Renault) et Lando Norris (GBR/filière McLaren)

Toro Rosso (moteur Honda): Daniil Kvyat (RUS/ex-pilote de développement Ferrari) et Alexander Albon (THA/ex-pilote de F2)



Sebastian Vettel n'a plus été champion du monde depuis 2013. Le plilote allemand espère mettre fin à six ans de disette. Photo: AFP

Le calendrier 2019

17 mars: GP d'Australie (Albert Park, Melbourne)

31 mars: GP de Bahreïn (circuit de Sakhir, Manama)

14 avril: GP de Chine (circuit de Shanghai)

28 avril: GP d'Azerbaïdjan (circuit de Bakou)

12 mai: GP d'Espagne (circuit de Barcelone-Catalogne, Montmelo)

26 mai: GP de Monaco

9 juin: GP du Canada (circuit Gilles-Villeneuve, Montréal)

23 juin: GP de France (circuit Paul-Ricard, Le Castellet)

30 juin: GP d'Autriche (Red Bull Ring, Spielberg)

14 juillet: GP de Grande-Bretagne (circuit de Silverstone)

28 juillet: GP d'Allemagne (Hockenheimring)

4 août: GP de Hongrie (Hungaroring, Budapest)

1er septembre: GP de Belgique (circuit de Spa-Francorchamps)

8 septembre: GP d'Italie (Autodrome de Monza)

22 septembre: GP de Singapour (circuit de Marina Bay)

29 septembre: GP de Russie (Autodrome de Sotchi)

13 octobre: GP du Japon (circuit de Suzuka)

27 octobre: GP du Mexique (circuit des Frères Rodriguez, Mexico)

3 novembre: GP des Etats-Unis (circuit des Amériques, Austin)

17 novembre: GP du Brésil (circuit d'Interlagos, Sao Paulo)

26 novembre: GP d'Abou Dhabi (circuit de Yas Marina)