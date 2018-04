Entré au jeu à vingt-cinq minutes du coup de sifflet final dimanche à Kayl-Tétange, le jeune (19 ans) attaquant du Swift, Hamed Diomande a fait la différence en donnant à Brian Dauphin l'assist du 3-2 et en signant lui-même le but du 4-2. Mené 1-2, le Swift a évité le piège tendu par l'Union 05.

Hamed Diomande (Swift): «Aucune équipe n’est aussi technique que la nôtre»

Entré au jeu à vingt-cinq minutes du coup de sifflet final dimanche à Kayl-Tétange, le jeune (19 ans) attaquant du Swift, Hamed Diomande a fait la différence en donnant à Brian Dauphin l'assist du 3-2 et en signant lui-même le but du 4-2. Mené 1-2, le Swift a évité le piège tendu par l'Union 05.

Propos recueillis par Vincent Lommel

Hamed, racontez-nous votre parcours, qui vous a conduit au Swift, un club qui fait volontiers confiance à la jeune classe...

Originaire de la Côte d’Ivoire, je suis arrivé au Luxembourg en 2009, via la Tunisie. J’ai réellement commencé à jouer au football à l’Avenir Beggen, chez U12. J’y suis resté un an et demi. Repéré par la FLF, j'ai eu l’opportunité de rejoindre le Swift, où j’effectue mon petit bonhomme de chemin (cadets, scolaires, juniors, équipe première). J’aurai 20 ans ce 8 mai. L’entraîneur, Serge Wolf me suit depuis quatre ans. Il m’avait accordé du temps de jeu la saison passée. Plusieurs clubs m’avaient contacté l’été dernier, mais le staff hesperangeois m’avait fait comprendre qu’il comptait sur moi, et j’ai donc naturellement choisi de rester au Holleschbierg. C'est vrai, cette saison est un peu difficile pour moi, car j’espérais avoir plus de temps de jeu. La concurrence est féroce dans le secteur offensif. Mais je ne suis pas du genre à me prendre la tête, ni à râler. Je travaille, je progresse, j'attends mon heure.

Votre entrée au jeu n’est pas passée inaperçue dimanche après-midi à Kayl-Tétange...



Ma vitesse est un atout. J’avais enchaîné quatre titularisations de rang, avant d'être suspendu pour le match face à Norden 02 (4-0). J’étais sur le banc - Serge Wolf parle de lui comme d'«un joker de luxe» - pour ce déplacement à Kayl-Tétange. Quand tu joues quelques minutes, il n’est pas toujours facile de se mettre en évidence. Je délivre la passe décisive pour Brian (Dauphin, ndlr) et je mets le 4-2. Je suis bien entendu satisfait. On affronte Mühlenbach ce mercredi 11, puis Grevenmacher dimanche. J’aspire à recevoir les faveurs du coach pour ces deux débats. Physiquement, je travaille de mon côté (footing, gainage) pour être au Top. S'il m’appelle, je répondrai présent. Ma place de prédilection est attaquant central, mais être décalé sur un flanc ne me pose aucun problème.

Quatrième du classement de PH, le Swift (34 pts) compte quatre points de retard sur Kaërjéng (3e, 38), actuel barragiste. Croyez-vous à la montée en BGL Lique?

Nous n’avons rien à perdre et tout à gagner. Jouer en BGL Ligue est l’objectif de tout compétiteur. En Promotion d’Honneur, aucune équipe n’est aussi technique que la nôtre! Serge Wolf prône le beau jeu. Nous faisons souvent des exercices de conservation du ballon aux entraînements. Menée 2-1 dimanche à l’heure de jeu, l’équipe ne s’est pas du tout affolée, a eu la réaction qu’il fallait. On a vu le résultat avec ce succès 4-2.

