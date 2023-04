Deux buts et deux passes décisives pour l'un, quatre réalisations pour l'autre: Samir Hadji et Dominik Stolz ont assuré le spectacle ce dimanche.

23e journée de BGL Ligue

Hadji répond à Stolz, ça se décante en bas de classement

Christophe NADIN Deux buts et deux passes décisives pour l'un, quatre réalisations pour l'autre: Samir Hadji et Dominik Stolz ont assuré le spectacle ce dimanche.

L'homme

Dominik Stolz. Présenté comme un piège, le déplacement du leader hespérangeois à Mondorf ne le fut pas du tout. Le Swift s'est facilité la vie en ouvrant le score à la fin du premier quart d'heure par Dominik Stolz.

L'Allemand se transformait en authentique bourreau des Mondorfois en inscrivant encore trois buts, devenant ainsi le premier joueur de la saison à s'offrir un quadruplé en BGL Ligue. Il facture désormais 20 buts. L'équipe locale avait beau pester sur le renvoi prématuré au vestiaire de Dylan Kuete, Hesperange était une pointure supérieure à l'une des équipes surprises de ce championnat.

Quand ce n'est pas Rayan Philippe qui brille, c'est le stratège allemand qui se met en évidence dans les rangs du Swift. Discret en dehors du terrain, son influence est certaine dans le vestiaire hespérangeois où il ne laisse rien passer.

Découvert à Dudelange lors de la fabuleuse campagne d'Europa League lors de laquelle il marqua un but d'anthologie sur la pelouse du Milan AC, Dominik Stolz est l'un des meilleurs joueurs vus ces dix dernières années sur les pelouses de l'élite grand-ducale. Il lui reste à décrocher un titre de champion avec le Swift pour soigner encore un peu plus son palmarès.

Le chiffre

4. Il était resté muet pendant huit matchs, mais depuis le déplacement à Ettelbruck, Samir Hadji a retrouvé le chemin du but. Et comme souvent dans le chef de l'attaquant dudelangeois, il est capable de souffler le chaud en pleine période de confiance.

Ce dimanche, à Differdange, Hadji a un pied dans les quatre buts de son équipe. Il en a inscrit deux. Le premier sur un penalty contesté par Differdange, le second sur un intérieur du pied droit. Il en a ensuite offert deux à Marc Thomas. Chaque fois en se retrouvant isolé sur le flanc droit et en usant du centre parfait.

Ce retour au premier plan intervient au meilleur moment pour les champions en titre qui vont entrer dans le money time avec la venue de Mondorf, le déplacement en Coupe de Luxembourg à l'Union Titus Pétange suivi du choc des titans à Hesperange.

Les adieux

Le podium s'est définitivement éloigné pour le Racing alors qu'Etzella a un pied en Promotion d'Honneur. Ce ne sont pas encore officiellement des adieux, mais déjà des au revoir. Celui du club de la capitale à la troisième place est acté pour plusieurs raisons.

Primo, parce que la manière dont les Ciel et Blanc évolue est désespérante. Secundo parce que le bilan comptable (deux sur 15 et cinq matchs de suite sans victoire) incite à tout sauf à l'optimisme. Tertio parce que les deux équipes qui le précèdent au classement ne lâchent rien. Niederkorn en a donné la preuve au Verlorenkost en faisant preuve de caractère.

Mené 0-1 par le Racing, le Progrès a renversé la table pour s'imposer 2-1 alors que l'Union Titus Pétange, qui suit les Jaune et Noir à trois points, a lui distancé le FC Wiltz (2-1) pour maintenir la pression sur le troisième. Seule ombre au tableau, la blessure d'Artur Abreu.

Ettelbruck, lui, a grillé l'un de ses derniers jokers même si le barrage ne se trouve qu'à cinq points. L'ampleur de la défaite face à Rosport (1-5) est assez éloquente. Le match en retard que les Nordistes disputeront à Bascharage mercredi sera le tout dernier recours possible.

Les retours

Ils avaient un peu disparu des radars ces dernières semaines, mais se sont rappelés au souvenir de tous au meilleur moment. Kévin Quinol, l'attaquant arrivé au mercato hivernal au Fola, était rentré dans le rang après des débuts en fanfare.

Ce dimanche, il s'est offert un triplé face à Käerjéng pour donner un grand bol d'oxygène à son club qui en avait bien besoin. C'est lui qui a inscrit le but de la victoire du club doyen dans les arrêts de jeu. El Hassane M'Barki avait lui marqué les esprits en début de compétition en marquant but sur but pour Mondercange.

L'attaquant est réapparu au meilleur moment en inscrivant le seul but du match hyper important contre Hostert qui permet au promu de maintenir la pression sur le Fola qui le précède d'un point.

Les résultats

Le classement





