Activité intense chez les buteurs en ce week-end pascal. Remis en selle par son quadruplé vendredi, Samir Hadji fond sur Alexandre Karapetian. Dave Turpel était chaud aussi.

Sport 2 min.

Hadji et Turpel ne lâchent pas Karapetian

Alors que Perez est resté muet, Ndiaye a apporté son écot à la victoire de la Jeunesse.

Le classement

18 buts: Karapetian (Progrès)

16 buts: Hadji (Fola) +4, Turpel (F91) +2

14 buts: Perez (FCD03)

13 buts: N'Diaye (Jeunesse) +1

12 buts: -

11 buts: -

10 buts: -

9 buts: Jahier (Racing)

8 buts: Banza (Titus Pétange) +1, Cissé (Titus Pétange), Sinani (F91) +1

7 buts: Drif (Hostert) +1, Er Rafik (F91), Klapp (Fola) +1, Mokrani (RM Hamm Benfica) +1

6 buts: Hartmann (Rosport) +1, Kyereh (Jeunesse), Schneider (Progrès), Seydi (Fola), Shala (Racing) +1, O. Thill (Progrès), S. Thill (Progrès)

5 buts: Almeida (FCD03), Basic (Titus Pétange), Françoise (Progrès), Karayer (Progrès), Lascak (Rosport), Nabli (Mondorf) +1, Pomponi (Hostert), Runser (Strassen) +1, Schulz (Strassen) +1, Todorovic (Jeunesse) +1, Touré (Mondorf)

4 buts: E. Agovic (Strassen), Bekkouche (Mondorf), Bettmer (FCD03), Crnomut (Mondorf), Ketlas (Mondorf), Menaï (Rodange), Nakache (Racing), Stolz (F91), Touré (Mondorf), F. Yao (RM Hamm Benfica)

3 buts: Amri (FCD03), Boulahfari (Rodange), Da Mata (RM Hamm Benfica), Da Mota (Racing), Ibrahimovic (F91), Kurz (Rosport), Martin-Suarez (Fola) +1, Medri (US Esch), Natami (Dudelange/Mondorf) +1, Osmanovic (Racing), Pokar (F91), Soares (Jeunesse) +1, Steinbach (Jeunesse), P. Stumpf (Jeunesse), G. Yao (Rodange) +1

2 buts: Bartsch (Rosport), Battaglia (Hostert), Bojic (Titus Pétange), Bouchitbi (Hostert), Bukvic (RMHB), I. Cabral (RMHB), Cruz (F91), Dallevedove (Fola), A. Dervisevic (Hostert), Dog (Rodange), Dos Santos (Strassen), Dzanic (Titus Pétange), El Guerrab (Rodange), Franzoni (FCD03), Gashi (Titus Pétange) +1, Gaspar (Rosport), Heinz (Rosport), Ibrahimovic (Dudelange), Jager (Strassen), Koçur (Fola) +1, Lapierre (Jeunesse), Lopes (Fola), Mersch (Fola), Muharemovic (Fola) +1, Peters (Hostert) +1, Rani (US Esch), Saiti (Fola) +1, Sinani (Mondorf), D. Stumpf (Hostert), Teixeira (RM Hamm Benfica), Vandenbroeck (Differdange), Weirich (Rosport).

1 but: Adler (Jeunesse), Alverdi (Rodange), Amoakon (US Esch), Arantes (RMHB), Bahovic (Rodange), Bastos (FCD03), Bernard (Fola), Bernardelli (Racing), Banza (Titus Pétange), B. Cabral (Dudelange), E. Cabral (Mondorf), Caron (Differdange), Crespo (US Esch), Couto Pinto (F91), Delgado (Jeunesse), Delgado (Strassen) +1, De Sousa (Rodange), Desevic (Hostert) +1, Dione (US Esch), Dobros (F91), Esch (Titus Pétange), Feltes (Rosport), Fleurival (Differdange) +1, Gomes (RM Hamm Benfica), Garos (F91), Guerra (US Esch), Henrique (Racing), Jordanov (F91), Kerger (Strassen/Progrès), Kirch (Fola), Kwani (US Esch), Landim (US Esch), Laterza (Fola), Lourenco (Strassen) +1, Malget (F91), M. Martins (Jeunesse), Martins (US Esch), Mastrangelo (Progrès/Strassen), Mélisse (Dudelange), Mura (Hostert), Mutsch (Progrès), Portier (Jeunesse), Ribeiro (FCD03), Ruppert (Strassen), Sacras (Fola), Siebenaler (FCD03), Silaj (Titus Pétange), Soares (Mondorf) +1, Soumaré (Dudelange), Souto (RMHB), Suarez (Fola), Wang (Hostert), Watska (Progrès), Yéyé (FCD03), Zinga (Titus Pétange).