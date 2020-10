Auteur d'un doublé face au Progrès, le Français du Fola s'installe seul au faîte du classement des buteurs. La 7ème journée de BGL Ligue, riche de 31 buts, a provoqué de nombreux mouvements dans le Top 10.

Hadji dribble tout le monde

Auteur d'un doublé face au Progrès, le Français du Fola s'installe seul au faîte du classement des buteurs. La 7ème journée de BGL Ligue, riche de 31 buts, a provoqué de nombreux mouvements dans le Top 10.

Partis sur des chapeaux de roue, l'Hespérangeois Abdallah et le Wiltzois Ibrahimovic calent depuis quelques semaines. Le Français du Fola, Zachary Hadji en profite pour se faufiler en tête du classement avec sept buts en sept matches. Il devance le Differdangeois Buch - muet ce week-end - d'une longueur.

Dans leur sillage, la 7ème journée et ses 31 buts charrie beaucoup de mouvements. Le doublé de Stefano Bensi permet à l'attaquant international de monter sur le podium, au côté du Rosportois Soladio et d'Abdallah. Juste derrière, avec quatre buts, Habbas (Progrès), Mabella (Racing) et Runser (Strassen) intègrent le Top 10.

Le classement des buteurs après 7 journées

7 buts: Z. Hadji (Fola, +2).

6 buts: Buch (FC Differdange 03).

5 buts: Abdallah (Swift), Bensi (Fola, +2) et Soladio (Rosport, +1).

4 buts: Habbas (Progrès, +1), Ibrahimovic (Wiltz), Joachim (FC Differdange 03), Mabella (Racing FCUL, +2) et Runser (Strassen, +2).

3 buts: Dembélé (Racing FCUL, +1), Kadrija (Etzella, +1), Larriere (Rodange, +1), Leroux (Rosport, +1), Lusala (Hostert), Maah (UT Pétange) et Osmanovic (Wiltz).

2 buts: Ayari (Hostert), Bernard (Jeunesse), Bettaieb (F91 Dudelange, +1), Cools (F91 Dudelange), Dachelet (Wiltz), Deruffe (RM Hamm Benfica, +1), Diallo (Fola), Diouf (F91 Dudelange, +1), Drif (Fola), Hadraoui (RM Hamm Benfica), Hassan (F91 Dudelange), Leonil (Swift), Luisi (Progrès, +1), Rossler (Rosport), Sinani (Fola), Steiner (Hostert), Stolz (Swift), Szimayer (Strassen, +1), Timmermans (Wiltz), Tinelli (Racing FCUL, +1) et Vaccaro (Wiltz).

1 but: Almeida (FC Differdange 03), Avdusinovic (Swift), Bah (Progrès), Barbaro (Rodange, +1), Bartsch (Rosport), Bernardelli (Strassen), Besch (Jeunesse), Bijelic (UT Pétange), Brandenburger (Rosport), B. Cabral (F91 Dudelange), Franzoni (FC Differdange 03), Gullini (FC Differdange 03), Hamzaoui (UT Pétange), Hodzic (RM Hamm Benfica), Kirch (F91 Dudelange), Klica (Jeunesse), Komano (FC Differdange 03), Latic (Progrès), Lempereur (FC Differdange 03, +1), Mendes (Mondorf), Mmaee (Racing FCUL), Mohammed (Mondorf), Muratovic (F91 Dudelange), Nabli (Mondorf), Nakache (Racing FCUL, +1), N'Diaye (Rodange), Pedro (Swift, +1), Pereira (FC Differdange 03), Perez (Swift), Pita (Wiltz), Pokar (F91 Dudelange, +1), Rodrigues (Hostert), Ruzgis (Strassen), Santos (Etzella), Scanzano (Mondorf), Schaus (F91 Dudelange), B. Schmit (Strassen, +1), L. Schmit (Hostert), Semedo (Rodange), Shala (Progrès), Siebenaler (Strassen), Silaj (Progrès), J. Simon (Racing, FCUL), P. Simon (Racing FCUL), Soares (Jeunesse), Souza (RM Hamm Benfica, +1), Spruds (Rosport), P. Stumpf (Etzella, +1), Sully (Hostert), Taarimte (Mondorf), Teixeira (UT Pétange), Tekiela (Progrès, +1), Terauchi (Rosport), Todorovic (Jeunesse), R. Valente (Rosport), Vandenbroeck (Wiltz, +1), Van Den Kerkhof (F91 Dudelange), Voilis (Jeunesse), Witte (Etzella), Xenitidis (Jeunesse).

Autobuts: Ferreira (Mondorf), Nadeau (Rodange, +1) et Tomas (Jeunesse).





