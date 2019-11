Les Messins n’ont pas le temps de respirer que Montpellier arrive à Saint-Symphorien ce samedi (20h). Vincent Hognon récupère Diallo, le sauveur grenat mais doit se passer de Boye et Delaine. L’ex-Grenat Jonathan Jager présente ce match.

«Habib Diallo est un trésor pour le FC Metz»

Propos recueillis par Hervé Kuc

Jonathan, quelle est votre actualité?

Jonathan Jager - «J’habite à Colmar et je m’occupe de l’équipe réserve du club (R2). Je suis également responsable de la formation des U16 et U18. Mon ambition est d’entraîner à un niveau plus haut, et je possède les diplômes pour prendre en charge une formation évoluant jusqu’en National 2. Je me sens bien ici mais j’avoue que travailler pour un centre de formation me plairait bien également.

Gardez-vous des contacts avec le FC Metz?

J’y suis resté de 1984 à 2004, forcément cela laisse des traces. Quand je jouais à Amnéville, je côtoyais Stéphane Borbiconi, j’ai vu que Grégory Proment était revenu au club et c’est une très bonne chose que de tabler sur des anciens Messins. Maintenant, l’éloignement géographique fait que les rapports se font de manière moins fréquente.

Habib Diallo a été ménagé par Vincent Hognon face à Brest en milieu de semaine. Photo: AFP

Suivez-vous le parcours de votre ancienne équipe?

Je n’ai pas suivi leur match de Coupe de la Ligue mais je regarde les rencontres de championnat. On sait tous que le retour en Ligue 1 est parfois délicat, que l’objectif est de se maintenir pour ensuite pouvoir se renforcer et pérenniser le club à ce niveau. Le FC Metz a la chance de posséder dans ses rangs un garçon qui est capable de lui inscrire des buts: Habib Diallo est un trésor pour eux. Les Messins ne prennent pas des "valises" quand ils s’inclinent, cela démontre que le groupe est solide. Il y a une chose qui est sûre: le maintien va se jouer à Saint-Symphorien et il va falloir s’y imposer plus souvent.

Le club grenat a du mal à former des attaquants en Moselle. Pourquoi?

Effectivement, ils viennent souvent de l’école de football de Dakar (Génération Foot). A l’époque où j’étais au FC Metz, nous avions plus de résultats chez les jeunes sous la houlette de Francis De Taddeo et cela peut constituer un début d’explication. Là, le club a analysé qu’il fallait revoir tout son système à Metz. Est-ce que l’amour du maillot joue un rôle et ceci dans tous les clubs français?

Vous souvenez-vous du 4 mai 2002?

Oui. Et cela reste un très mauvais souvenir. Nous avions concédé le partage des points devant Lorient (1-1) lors d’un match capital pour le maintien. Le stade était plein et j’ai eu le bonheur de trouver les filets très rapidement (6e) mais Darcheville a répondu dans la foulée (13e). J’ai fait partie de la première équipe qui est descendue en Ligue 2 alors que le club n’avait jusque-là connu que l’élite du foot français. C’est une partie que vous ne pouvez oublier.

Peut-on connaitre votre pronostic pour le Metz - Montpellier de ce samedi?

Les Montpelliérains éprouvent des difficultés à l’extérieur et je souhaite de tout cœur que le FC Metz puisse en profiter. Je vais tabler sur un 1 à 0 en faveur des coéquipiers de Diallo.

Le FC Metz passe à la trappe face à Brest Auteur d’une prestation insipide, Metz a laissé Brest filer en 8es de finale de la Coupe de la Ligue (1-1, 4-3 aux tirs au but). Un bien pour une équipe qui ne possède pas les armes pour évoluer sur plusieurs tableaux. Montpellier c’est déjà ce samedi.

L’enjeu de la rencontre

Le FC Metz (19e, 11 points) accueille Montpellier (10e, 15) trois jours après avoir éteint Saint-Symphorien avec sa prestation de bas niveau. «J’ai eu pas mal de déceptions sur cette partie. J’ai le sentiment que nous avons fait un match à notre niveau mais il a manqué l’investissement et l’engagement que nous réclamons», a justement analysé Vincent Hognon après la précoce élimination de son équipe en Coupe de la Ligue face à Brest (1-1, 3-4 TAB).

Le technicien grenat va pourvoir compter sur le retour d’Habib Diallo mais va encore devoir se priver de Boye et Delaine. Quant à Cohade «il est opérationnel» selon Hognon qui, face aux Brestois, avait préféré «donner du temps de jeu à de jeunes éléments». On s’y perd un peu. Les Messins vont devoir se surpasser pour distancer une formation montpelliéraine bien emmenée par l’ex-Messin Florent Mollet et qui n’encaisse que très peu de buts (8).

«A chaque fois qu’on avance, on recule un peu derrière», a avancé Vincent Hognon après le revers concédé face à Brest.

Le prono de la rédaction

Comment prédire la teneur de la prestation messine à l’heure actuelle? Le manque de détermination de certains éléments saute aux yeux. Existe-t-il un problème interne?

Notre pronostic: 2 à 1 en faveur de Montpellier.