Le FC Metz accueille le Stade de Reims ce samedi pour le compte de la 14e journée de Ligue 1 avec la nécessité d'engranger des points avant l'hiver. Vincent Hognon redoute de devoir se passer de Delaine et Centonze. Une rencontre que préface l'ancien coach des Grenats Albert Cartier.

«Habib Diallo est indispensable au FC Metz»

Propos recueillis par Hervé Kuc



Albert Cartier, que devenez-vous?

Albert Cartier: «Je suis toujours disponible pour entraîner ou pour œuvrer à la tête d'une sélection nationale. Il y a un mois, les contacts avaient été noués avec l'Etoile du Sahel (Tunisie), j'y ai passé quelques jours mais le président du club a changé les conditions initiales du contrat et finalement je n'ai pas accepté ce challenge. C'est dommage car il y avait des choses à réaliser au sein d'un club qui dispute la Ligue des champions de la CAF.

Comment analysez-vous le parcours du FC Metz après les treize premières journées de Ligue 1?

Dernièrement à Lille (0-0), les Messins auraient pu prendre cher mais ils auraient très bien pu également réaliser un petit hold-up. On s'aperçoit que le classement est serré et que si le FC Metz possédait trois points de plus, il serait assez proche de Reims qui lui effectue un bon début de saison. Face à Toulouse et Montpellier, les hommes de Vincent Hognon ont perdu des points dans les dernières minutes et le classement aurait pu être tout autre. En Ligue 1, il faut être bon à tous les matchs, il n'existe aucune rencontre au cours de laquelle tu peux te dire que tu n'auras pas besoin d'être à fond, le haut niveau nécessite d'être à 100 % tout le temps.

Le Stade de Reims arrive à Saint-Symphorien ce samedi. Quel regard portez-vous sur cette rencontre?

Il est toujours très délicat pour un entraîneur de gérer ces trêves de quinze jours avec des joueurs cadres qui s'en vont porter le maillot de leur pays. Certains en reviennent régénérés mais vous en récupérez d'autres qui arrivent sur les genoux. Il faut aussi veiller à maintenir une certaine pression sur ceux qui sont restés à Metz. Les Messins ont besoin de points et il est important de s'imposer à la maison, je les vois faire un bon match et prendre au moins une unité.

Habib Diallo (8 buts) a souvent montré la voie à ses coéquipiers et va être sollicité en janvier prochain…

Un garçon qui est en capacité d'inscrire entre 12 et 15 buts en Ligue 1 vaudra toujours plus cher qu’un joueur qui en a réussi 24 à l'étage inférieur. C'est le niveau où tu évolues qui définit aussi ta valeur marchande. Habib est capitaine de l'équipe, j'ai l'impression qu'il a acquis une forme de stabilité professionnelle qui est sûrement liée à sa vie personnelle. Il est indispensable au FC Metz.

La Ligue 1 est-elle intéressante à suivre?

Ce qui me plaît c'est de voir qu'une formation comme Angers arrive à être concurrentielle dans ce contexte particulier. Ce club travaille bien en amont et s'est doté d’un bel outil de travail ce qui lui facilite les choses. Son effectif évolue très peu et seuls 2 à 3 éléments majeurs bougent chaque saison mais jamais plus ce qui offre une forme de stabilité d'ensemble. J’estime que c'est une équipe qui possède une certaine maîtrise.

Peut-on imaginer vous revoir un jour au sein du club grenat?

Il est difficile d'être affirmatif à ce sujet, tout est possible. Pour l'heure, c'est uniquement une hypothèse car les rôles sont clairement attribués, il y a des gens en place et je respecte tout ceci. C'est au FC Metz que j'ai vécu mes meilleurs moments en tant que joueur et j'y ai également ressenti mes plus grandes joies en tant qu'entraîneur. Je suis capable de m'investir dans une fonction autre que celle d'entraîneur mais je ne sais pas si le domaine de la formation m'intéresserait vraiment. En tout cas, s'il y a un club qui peut me le permettre c'est bien le FC Metz car il me connaît très bien.»

L'enjeu de la rencontre Le FC Metz (17e, 13 points) a rechargé ses batteries au cours de la dernière quinzaine et la venue du Stade de Reims (8e, 19) peut lui permettre d'avancer au classement. Pour ce nouveau rendez-vous d'importance, Vincent Hognon pourrait être obligé de se passer des services de Delaine (entorse) et Centonze (douleurs musculaires), tous deux insuffisamment remis. «Face à Reims ce samedi, nous allons devoir être patients, appliqués car nous allons affronter une formation extrêmement solide. C'est une équipe habile en contres qui peut se reposer sur un vécu et beaucoup d'automatismes.» En effet, le Stade de Reims possède la meilleure défense de Ligue 1 (6 buts encaissés) mais il ne trouve le chemin des filets adverses que modestement (9 buts inscrits). «Nous allons devoir faire preuve de créativité dans les deux zones de vérité», conclut l'entraîneur mosellan. Le « prono» de la rédaction Après leur grosse frustration vécue face à Montpellier (2-2), les partenaires de Diallo vont devoir trouver la clé pour faire sauter le verrou rémois. Notre pronostic: 1 à 0 en faveur du FC Metz.

