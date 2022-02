C'est en 63e position sur 82 que la jeune Luxembourgeoise s'est élancée dans la première manche du slalom géant. C'était malheureusement une courte apparition.

Jeux olympiques

Gwyneth ten Raa rate la deuxième manche du slalom géant

C'est en 63e position sur 82 que la jeune Luxembourgeoise s'est élancée dans la première manche du slalom géant. C'était malheureusement une courte apparition.

(m. m. avec André KLEIN) - Tôt lundi matin, à 3h50, heure luxembourgeoise, le moment était enfin venu. La skieuse alpine Gwyneth ten Raa, âgée de 16 ans seulement, se tenait prête dans les montagnes de Yanqing, à 1.925 m d'altitude, pour la première manche du slalom géant féminin sur la piste «Ice River».



Voici les porte-drapeaux du Luxembourg Lors de la cérémonie d'ouverture des 24e Jeux d'hiver de Pékin ce vendredi, le Luxembourg sera représenté par deux athlètes qui porteront le drapeau national.

Il s'agissait de la toute première course olympique de la jeune Luxembourgeoise, et elle a malheureusement été très courte. Après seulement quelques secondes en haut de la piste, ten Raa a commis une erreur et a dû arrêter la compétition prématurément.

La tenante du titre éliminée

Ten Raa a donc également manqué la qualification pour la deuxième manche, qui a débuté à 7h30, horaire luxembourgeois. La grande idole de ten Raa, l'Américaine Mikaela Shiffrin, tenante du titre, a également été éliminée lors de la première manche.

Mikaela Shiffrin, l'idole de ten Raa, a elle aussi fait une erreur qui lui a coûté sa participation à la seconde manche. Photo: AFP

La Suédoise Sara Hector était en tête après la première manche avec un temps de 57''86, suivie de l'Autrichienne Katharina Truppe avec 57''86 et de Frederica Brignone (I) 57''98.

Ten Raa n'aura pas le temps de ressasser son échec, car les courses du superslalom sont déjà prévues mercredi. La première manche débutera à 3h15, heure de Luxembourg.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.