Gwangju 2020 restera un excellent cru pour la FLNS

Les Championnats du monde de Gwangju se sont clôturés dimanche pour la délégation de la FLNS avec la 28e place de Raphael Stacchiotti sur le 400 m 4 nages.

(ER) - L'Ettelbruckois n'abordait pas cette dernière épreuve de la compétition avec la fraîcheur voulue. Après sa qualification pour les JO de Tokyo lors du 200 m 4 nages , Stacchiotti a souffert ce dimanche sur le 400 m 4 nages.



"Je suis juste à plat. Ce fut une longue semaine ici en Corée du Sud. Pour ce dernier jour, cette course était tout simplement de trop", a-t-il commenté.



Résultat: un chrono de 4'27"80 et une 28e place pour le nageur de 27 ans. Si cette dernière épreuve est à oublier pour les nageurs de la FLNS, le bilan d'ensemble de ces Mondiaux est plus que positif, assurément le meilleur de l'histoire.



Julie Meynen, Monique Olivier, Raphael Stacchiotti, Julien Henx et Pit Brandenburger ont signé sept records nationaux et établi huit records personnels sans oublier le relais. De plus, Stacchiotti a également disputé une demi-finale alors que Meynen, 12e au 50 mètres libre (24"78), a signé le meilleur classement d'une Luxembourgeoise aux Mondiaux et est toute proche de décrocher son ticket pour Tokyo 2020.



Les records nationaux



Julie Meynen: 100 m nage libre (54"44) et 50 m nage libre (24"78)

Raphael Stacchiotti: 200 4 nages (1'59"62)

Julien Henx: 50 m nage libre (22"71) et 50 m papillon (23"91)

Monique Olivier: 400 m nage libre (4'14"24)

Relais mixte 4 x 100 m 3'33"55