Mené 1-0 par Norden 02, Mamer a renversé la vapeur en deuxième mi-temps (3-1). Guy Dauphin, l'homme fort du club, prône le calme. «Nous ne devons pas sous-estimer Kayl-Tétange que nous devons battre.» Le calendrier de Norden et Grevenmacher est plus compliqué.

Sport 2 min.

Guy Dauphin: «Impensable de se déplacer à Norden avec Andrea»

Le président mamérois est optimiste quand il évoque la fin du championnat.

Interview: Vincent Lommel

Président, avez-vous douté après l'ouverture du score de Dongala (51e)?

Nous étions menés contre le cours du jeu! A 0-1, on se pose toujours des questions. L'égalisation est très vite arrivée (55e), ce qui a soulagé l'ensemble du club. Motivés à l'idée de ravir les trois points, les joueurs ont continué à aller de l'avant. Mamer était supérieur à Norden mais… un match de football reste un match de football et tout peut arriver. Avec un score de 3-1, la logique a été respectée.

Suite à l'annonce du départ d'Andrea Fiorani - il a signé à Norden 02 en 2018-2019 -, la semaine fut particulière, compliquée. En attendant, Georges Menster est votre nouveau coach…

Mamer avait joué onze matches et obtenu un seul succès. La spirale était négative. Andrea avait choisi de s'en aller en fin de saison. OK. Il a pris rendez-vous avec la commission technique et lui annonce qu'il va signer à… Norden. La stupéfaction était totale. Cinq minutes après, les joueurs sont venus trouver les dirigeants, expliquant qu'il était impossible, impensable de se déplacer à Norden avec Andrea sur le banc. C'était compréhensible et, à choisir, autant ne pas (é)chauffer les esprits. J'ai donné mon accord. Le résultat leur donne raison. Tout est apaisé avec Norden. Tun Coimbra (T1/T2) et Jean-Claude Bossi (entraîneur des gardiens), eux aussi, s'en iront. Un choix logique. Georges Menster est jeune (43 ans), compétent et avide de bien faire - il arrive avec Nico Gilbertz. Nous voulions un entraîneur luxembourgeois, appréciant le travail opéré par le comité. C'est un bon choix.

Mamer reste 13e et descendant en D1. Quel est votre sentiment en vue de la dernière journée programmée dès vendredi soir: Mamer - Kayl-Tétange (relégué), Sandweiler (9e et sauvé) - Norden (12e) et Grevenmacher (11e) - Kaërjéng (3e et assuré de disputer les barrages)?

On doit battre Kayl, lanterne rouge. Ensuite, on verra les résultats de nos concurrents qui doivent impérativement gagner. Je suis… optimiste. Si on doit retourner en D1, on y retournera. Si on dispute un match de barrage, on le jouera à fond. Les résultats des dernières saisons ont montré que les formations de D1 s'en sortaient à leur avantage. Cela sera 50-50, pas 60-40, car Mamer sera sur une vague ascendante. Quant à la saison prochaine, et à l'exception de Bob Simon qui rejoint l'UNA Strassen, la majorité de l'effectif reste. Le souhait est de construire un groupe avec des jeunes, également compétitif.