Les Messins reçoivent Amiens ce mercredi (21h05) pour le compte des 16es de finale de la Coupe de la Ligue. Avec un onze de départ qui devrait subir quelques retouches. De retour en Moselle, à Sarreguemines, l’ex-Grenat Ludovic Guerriero (33 ans) commente l’avant-match.

Guerriero: «Le FC Metz a de la chance d'avoir Cohade dans ses rangs»

Propos recueillis par Hervé Kuc

Ludovic, que devenez-vous?



Depuis ma fin de contrat à Pau (2017), je n’avais plus de club car je devais m’engager avec une formation portugaise mais j’ai été blessé au genou (cartilages). Je me suis fait opérer en janvier 2018 et Sébastien Meyer qui entraîne Sarreguemines (National 3), qui est un ami aussi, m’a tendu la main. J’habite à Forbach, je me suis entraîné avec les Sarregueminois et je viens de signer une licence amateur chez eux. A tout moment, le club peut me laisser partir si une opportunité professionnelle ou autre se présentait à moi.

Etes-vous retourné à Saint-Symphorien depuis votre départ du club grenat en 2012?



Non. Il faut dire qu’à l’époque les résultats n’étaient pas bons, le National se profilait et les relations avec les supporters étaient délicates. Je suis le FC Metz par rapport à son classement actuel en Ligue 2, je sais que ça joue vite en attaque et qu’il y a de la qualité au sein du milieu de terrain. Je dois avouer être plus attentif aux performances de Nancy, l’AC Ajaccio et Châteauroux.

Les Messins ont-ils les moyens d’écarter Amiens ce mercredi soir en Coupe de la Ligue?



La coupe est une épreuve à part. Les Messins possèdent évidemment les moyens pour prendre le meilleur sur Amiens. Ils peuvent s’appuyer sur un garçon comme Renaud Cohade qui a les qualités pour évoluer en Ligue 1. C’est un joueur que j’ai toujours apprécié, il a l’esprit club et il est beau à voir jouer. Le FC Metz a de la chance de l’avoir dans ses rangs. Comme Nivet (Troyes) ou Buffon (PSG), Renaud Cohade prouve qu’après trente ou trente-cinq ans, on a encore un avenir au haut niveau.

Laurent Agouazzi, un ex-Messin, s’est engagé au cours de l’été dernier avec le Racing. Une aventure au Luxembourg vous tenterait-elle?



J’ai eu un contact avec le Racing et j’ai même disputé une rencontre amicale face au Fola il y a quelques mois. Mais, au final, nous n’avons pas réussi à trouver un accord. Je ne dénigre aucun championnat et je peux vous dire que j’avais trouvé un certain épanouissement lorsque je jouais en Roumanie (Petrolul Ploiesti, 2016). Là-bas, peu importe ton âge, c’est ton rendement qui importe. En France, je peux très bien venir encadrer des jeunes et aussi les remettre en place car aujourd’hui ils ne travaillent pas autant que nous le faisions.

Le contexte de la rencontre

Face à Amiens, le FC Metz va se passer de Rivierez, automatiquement suspendu après son expulsion à Lorient, de Nguette (entorse) mais aussi de Selimovic et Udol, tous deux en phase de reprise ou de consolidation. Delecroix prendra place dans le but grenat et Laurent Jans pourrait tenir le flanc droit de la défense mosellane. «Cela se détermine aussi au mérite» précise Antonetti lorsqu’il évoque le temps de jeu accordé aux uns et aux autres. Ensuite, les Messins se projetteront immédiatement sur la venue de l’AJ Auxerre (lundi 5 novembre) pour le compte de la 13e journée de la Ligue 2. Pas le temps de souffler.

L'avis de Frédéric Antonetti

«Quand je décide de faire tourner l'effectif, c'est toujours en fonction de ce que je ressens. Ma réflexion est présente toutes les semaines dans ce domaine mais elle est bien évidemment accentuée lorsque nous disputons trois matchs en huit jours. Là, on va pouvoir s'étalonner face à Amiens qui a fini au 13e rang en Ligue 1 lors du dernier exercice. Nous avons l'occasion de voir si nous avons les capacités à nous retrouver là où on veut évoluer la prochaine saison. C'est à nous de nous mettre au niveau face à une formation adverse bien organisée, très courageuse et dynamique. Nous allons voir ce que nous avons dans le ventre.»