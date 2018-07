Pour sa deuxième finale du circuit WTA, Mandy Minella (WTA 226) s'est inclinée ce dimanche dans le canton de Berne face à la Française Alizé Cornet, 48e mondiale.

Gstaad: Mandy Minella échoue en finale

Eddy RENAULD Une défaite en en deux sets après plus de deux heures de match

Pour sa deuxième finale du circuit WTA, Mandy Minella (WTA 226) s'est inclinée ce dimanche dans le canton de Berne face à la Française Alizé Cornet, 48e mondiale.

A 32 ans, Mandy Minella avait l'occasion de remporter un premier tournoi WTA alors qu'Alizée Cornet pouvait s'offrir un sixième titre sur le circuit, le premier depuis 2016, au milieu d'une saison 2018 compliquée par une procédure disciplinaire de la Fédération internationale (ITF) pour trois manquements à ses obligations de localisation en un an, pour laquelle elle a été blanchie en mai.



La première manche a été particulièrement acharnée. L'Eschoise a signé le meilleur départ en s'emparant du service de son adversaire pour mener 2-1 mais la Française, tête de série n°1 du tournoi, a rapidement répliqué: 2-2 puis 4-2. On pensait que Cornet allait boucler ce set assez rapidement mais c'était sans compter sur les ressources mentales et morales de Minella qui recollait à 4-4. Malheureusement pour la Luxembourgeoise, menée 4-5, elle concédait sa mise en jeu et le set 4-6 après 57 minutes.



Durant le deuxième set, Minella signait le break d'entrée pour mener 2-o mais la Niçoise ne s'en laissait pas compter et rétablissait le score de parité 2-2. Cela ne décourageait pas la n°1 Luxembourgeoise qui signait à nouveau le break à 4-3 avant de mener 5-3. Comme en début de cette seconde manche, Cornet égalisait à 5-5 avant de mener 5-6 et de s'offrir deux balles de match.

Minella ne lâchait rien et égalisait finalement à 6-6. L'issue de la seconde manche se jouait finalement au tie break et à l'image de la rencontre, ce jeu décisif était indécis jusqu'au bout. Alors que Minella menait 6 points à 4, Cornait renversait la vapeur pour s'imposer 6 points à 8 sur sa troisième balle de match (6-7) après 2h05'.