Le sélectionneur du Panama, le Colombien Hernan Dario Gomez, a dévoilé sa liste définitive des 23 joueurs sélectionnés pour le Mondial, au sein de laquelle on dénombre six joueurs de MLS (championnat nord-américain) et quatre expatriés en Europe.

Groupe G: PANAMA: un savant mélange pour une première

Pour sa première Coupe du monde, l'ensemble panaméen est un savant mélange, avec six joueurs du championnat MLS, quatre éléments évoluant en Europe (Roumanie, Slovaquie, Espagne, Belgique), trois sélectionnés émargeant au championnat local et le reste évoluant en Amérique centrale ou du Sud.



Le groupe des 23



Gardiens (3): Jaime Penedo (Dinamo Bucarest/ROU), José Calderon (Chorrillo), Alex Rodriguez (San Francisco)

Défenseurs (8): Felipe Baloy (Municipal/GUA), Harold Cummings (San Jose Earthquakes/USA), Éric Davis (DAC Dunajska Streda/SVK), Fidel Escobar (New York Red Bull/USA), Adolfo Machado (Houston Dynamo/USA), Michael Amir Murillo (New York Red Bull/USA), Luis Ovalle (CD Olimpia Tegucigalpa/HON), Roman Torres (Seattle Sounders/USA).

Milieux (7): Edgar Barcenas (Cafetaleros de Tapachula/MEX), Armando Cooper (Universidad de Chile/CHI), Anibal Godoy (San Jose Earthquakes/USA), Gabriel Gomez (Atlético Bucaramanga/COL), Valentin Pimentel (Plaza Amador), Alberto Quintero (Universitario Lima/PER), José Luis Rodriguez (La Gantoise/BEL).

Attaquants (5): Abdiel Arroyo (Liga Deportiva Alajuelense/CRC), Ismael Diaz (Deportivo La Corogne/ESP), Blas Pérez (Municipal/GUA), Luis Tejada (Sport Boys/PER), Gabriel Torres (Huachipato/CHI).