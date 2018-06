Le sélectionneur espagnol de la Belgique, Roberto Martinez, a communiqué sa liste des 23 joueurs sélectionnés pour le Mondial, y ajoutant une «joker médical» (Laurent Ciman) en cas de forfait du capitaine Vincent Kompany, actuellement blessé.

Groupe G: BELGIQUE: Kompany en point d'interrogation

Le cas de Kompany était le point d'interrogation de la sélection belge. Le défenseur et capitaine de Manchester City était sorti blessé à l'aine à la 55e minute du match amical face au Portugal samedi (0-0).

«C'est très difficile de tirer des conclusions avec le premier scanner passé par Vincent, a déclaré Martinez. On verra au cours des prochains jours, en fonction du prochain examen et des sensations du joueur. J'ai confiance dans notre staff médical, on va faire le maximum pour que Vincent soit présent.»

Et de reprendre: «C'est très clair pour nous: s'il n'est pas "fit", il ne viendra pas au Mondial et Laurent Ciman le remplacera. Mais son état d'esprit est un exemple pour tout le groupe et nos joueurs.»

Selon le règlement de la FIFA, il est possible de remplacer un joueur «blessé au plus tard 24 heures avant le coup d'envoi du premier match de son équipe». Dans le cas de la Belgique, cela signifie jusqu'au 17 juin à 17 heures.

Le défenseur Thomas Vermaelen (FC Barcelone), bien que blessé lui aussi, fait bien partie de la sélection. L'attaquant Christian Benteke ainsi que les défenseurs Christian Kabasele et Jordan Lukaku sont les principaux absents de la liste de Martinez. A l'inverse, la sélection d'Adnan Januzaj (l'ailier de la Real Sociedad) est une surprise pour plusieurs observateurs.

Au premier tour de la Coupe du monde, la Belgique est placée dans le groupe G et affrontera le Panama (18 juin), la Tunisie (23 juin) et l'Angleterre (28 juin).

Le groupe des 23 (+1 joker médical)



Gardiens (3): Koen Casteels (VfL Wolfsbourg/GER), Thibaut Courtois (Chelsea FC/ENG), Simon Mignolet (Liverpool FC/ENG)

Défenseurs (6): Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur/ENG), Dedryck Boyata (Celtic Glasgow/SCO), Leander Dendoncker (Anderlecht), Vincent Kompany (Manchester City/ENG), Thomas Vermaelen (FC Barcelone/ESP), Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur/ENG)

Milieux de terrain (9): Yannick Carrasco (Dalian Yinfang/CHN), Nacer Chadli (West Bromwich Albion/ENG), Kevin De Bruyne (Manchester City/ENG), Mousa Dembélé (Tottenham Hotspur/ENG), Marouane Fellaini (Manchester United/ENG), Adnan Januzaj (Real Sociedad/ESP), Youri Tielemans (AS Monaco/FRA), Axel Witsel (Tianjin Quanjian/CHN), Thomas Meunier (Paris Saint-Germain/FRA)

Attaquants (5): Michy Batshuayi (Chelsea FC/ENG, prêté au Borussia Dortmund/GER), Eden Hazard (Chelsea FC/ENG), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach/GER), Romelu Lukaku (Manchester United/ENG), Dries Mertens (SSC Naples/ITA).



Joker médical: Laurent Ciman (Los Angeles FC/USA) (défenseur)