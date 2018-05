Le sélectionneur de l'Angleterre Gareth Southgate a choisi de se passer des services de l'expérimenté gardien Joe Hart pour la Coupe du monde, lui préférant Jordan Pickford (Everton FC), Jack Butland (Stoke City) et Nick Pope (Burnley), selon la liste dévoilée par la Fédération qui fait la part belle à la jeunesse.

Groupe G: ANGLETERRE: la jeunesse plutôt que l'expérience

(AFP). - Les attaquants vedettes Harry Kane (Tottenham) et Raheem Sterling (Manchester City) ont bien été appelés, alors que les milieux de terrain Adam Lallana (Liverpool) et Jack Wilshere (Arsenal) n'ont pas été convoqués après une saison gâchée par les blessures.

Le jeune milieu de Chelsea Ruben Loftus-Cheek, 22 ans, a été préféré à ces deux aînés, après une bonne saison en prêt à Crystal Palace. L'arrière droit de Liverpool Trent Alexander-Arnold (19 ans), qui ne compte aucune sélection, représente la seule surprise de la sélection de Southgate. Chez les défenseurs, Gary Cahill (Chelsea) a été convoqué malgré son absence lors des derniers matches amicaux.

«Je crois qu'il s'agit d'une équipe dont nous pouvons nous réjouir», a déclaré Southgate. «C'est un groupe jeune, mais avec des joueurs plus vieux très importants, donc je pense que l'équilibre de l'équipe est bon, à la fois en termes d'expérience, de caractère et d'équilibre des postes.»

«Nous avons beaucoup d'énergie et de capacités physiques dans l'équipe, mais les joueurs sont tout aussi à l'aise dans la possession et je pense que les gens ont pu voir le style de jeu que nous avons cherché à développer», a ajouté le technicien anglais. «Nous pensons que l'équipe s'améliore et nous voulons continuer sur cette lancée», a-t-il conclu.

La liste des 23

Gardiens (3): Jack Butland (Stoke City), Jordan Pickford (Everton FC), Nick Pope (Burnley)

Défenseurs (9): Kyle Walker (Manchester City), John Stones (Manchester City), Harry Maguire (Leicester City), Kieran Trippier (Tottenham Hotspur), Danny Rose (Tottenham Hotspur), Ashley Young (Manchester United), Phil Jones (Manchester United), Gary Cahill (Chelsea FC), Trent Alexander-Arnold (Liverpool FC)

Milieux de terrain (6): Eric Dier (Tottenham Hotspur), Dele Alli (Tottenham Hotspur), Jesse Lingard (Manchester United), Jordan Henderson (Liverpool FC), Ruben Loftus-Cheek (Crystal Palace), Fabian Delph (Manchester City)

Attaquants (5): Jamie Vardy (Leicester City), Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City) Harry Kane (Tottenham Hotspur), Danny Welbeck (Arsenal FC)