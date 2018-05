En l'absence de Zlatan Ibrahimovic, en retraite internationale, le sélectionneur Janne Andersson a repris trois pensionnaires de Ligue 1: Karl-Johan Johnsson (Guingamp), Ola Toivonen (Toulouse) et Jimmy Durmaz (Toulouse).

Groupe F: SUÈDE: dans la continuité de l'Euro 2016

Autour de l'attaquant d'Al-Aïn (Emirats arabes unis), Marcus Berg, star de l'équipe, la sélection reconduit 14 joueurs qui étaient déjà présents lors de l'Euro 2016 en France, synonyme d'élimination au premier tour pour la Suède. Le défenseur Victor Lindelöf (Manchester United), le milieu Emil Forsberg (RB Leipzig) ou encore l'attaquant d'Alavés John Guidetti sont les têtes d’affiche chez les Scandinaves.



Après avoir temporisé et refusé de disputer le Mondial 2018 avec le pays de son père, la Tunisie, l’attaquant Kerim Mrabti ne prendra pas non plus part à la compétition avec la Suède, pays dont il est pour l’instant international: le joueur de Djurgärdens ne figure pas dans la liste des 23 de Janne Andersson.

Les 23 de la Suède

Gardiens (3): Robin Olsen (FC Copenhague/DEN), Kristoffer Nordfeldt (Swansea City/ENG), Karl-Johan Johnsson (EA Guingamp/FRA)

Défenseurs (8): Andreas Granqvist (fc Krasnodar/RUS), Victor Nilsson Lindelöf, (Manchester United/ENG), Mikael Lustig (Celtic Glasgow/SCO), Ludwig Augustinsson (Werder Breême/ALL), Pontus Jansson (Leeds United/ENG), Emil Krafth (Bologne/ITA), Filip Helander (Bologne/ITA), Martin Olsson (Swansea City/ANG)

Milieux de terrain (8): Sebastian Larsson (Hull City/ENG), Gustav Svensson (Seattle Sounders FC/USA), Albin Ekdal (Hambourg SV/ALL), Emil Forsberg (RB Leipzig/ALL), Viktor Claesson (FC Krasnodar/RUS), Jimmy Durmaz (Toulouse FC/FRA), Marcus Rohdén (Crotone/ITA), Oscar Hiljemark (Genoa 1893/ITA)

Attaquants (4): Marcus Berg (Al-Aïn/EAU), John Guidetti (Deportivo Alavés/ESP), Isaac Kiese-Thelin (Waasland-Beveren/BEL), Ola Toivonen (Toulouse FC/FRA)