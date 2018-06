Le sélectionneur mexicain Juan Carlos Osorio a décidé d'offrir au défenseur central de 39 ans Rafael Marquez une cinquième participation à un Mondial. Tous les autres cadres sont présents.

Groupe F: MEXIQUE: clap, cinquième!, pour le vétéran Rafael Marquez

Le sélectionneur mexicain Juan Carlos Osorio a décidé d'offrir au défenseur central de 39 ans Rafael Marquez une cinquième participation à un Mondial. Tous les autres cadres sont présents.

Dans le doute jusqu'au bout à propos d'une cinquième participation à une Coupe du monde en raison de soucis... judiciaires, Rafael Marquez sera bien de l'aventure en Russie. À 39 ans, il a été retenu par Juan Carlos Osorio au détriment d'Erick Gutierrez dans la liste des 23 Mexicains.



Huit sélectionnés jouent dans le championnat mexicain et trois autres dans le championnat MLS.



Opposé à l'Allemagne, la Suède et la Corée du Sud dans le Groupe G, le Mexique voyagera avec ses habituels cadres: le gardien de but du Standard de Liège, Guillermo Ochoa, mais aussi Chicharito, Andres Guardado et les deux frères Dos Santos sont de la partie.



La liste des 23

Gardiens (3): Guillermo Ochoa (Standard Liège/BEL), Alfredo Talavera (Toluca), Jesús Corona (Cruz Azul).

Défenseurs (7): Héctor Moreno (Real Sociedad/ESP), Carlos Salcedo (Eintracht Francfort/ALL), Hugo Ayala (Tigres), Diego Reyes (FC Porto/POR), Miguel Layún (FC Séville/ESP), Jesús Gallardo (Pumas UNAM), Edson Álvarez (America Mexico).

Milieux (6): Héctor Herrera (FC Porto/POR), Rafael Márquez (Atlas), Andrés Guardado (Bétis Séville/ESP), Giovani Dos Santos (Los Angeles Galaxy/USA), Jonathan Dos Santos (Los Angeles Galaxy/USA), Marco Fabián (Eintracht Francfort/ALL).

Attaquants (7): Javier Hernández (West Ham United/ANG), Raúl Jiménez (Benfica Lisbonne/POR), Oribe Peralta (America Mexico), Hirving Lozano (PSV Eindhoven/NED), Carlos Vela (Los Angeles FC/USA), Jesús Manuel Corona (FC Porto/POR), Javier Aquino (Tigres).