L'entraîneur de la sélection suisse, Vladimir Petkovic, a choisi les 23 joueurs qu'il emmènera à la Coupe du monde en Russie: il a écarté le gardien Gregor Kobel, le défenseur Silvan Widmer et le milieu Edimilson Fernandes. Le milieu Valon Behrami disputera ainsi sa quatrième Coupe du monde.

Groupe E: SUISSE: une Nati au parfum de Bundesliga

Le gardien d'Hoffenheim Kobel ne s'était joint à la sélection qu'en tant que n°4. Le latéral de l'Udinese Widmer était lui barré à droite par Stephan Lichtsteiner et Michael Lang. Enfin, le milieu de West Ham Fernandes n'est jamais véritablement entré en ligne de compte. Il n'a ainsi pas joué lors du nul 1-1 en Espagne.

Behrami (33 ans) disputera lui sa quatrième Coupe du monde, ce qu'aucun Suisse n'avait jamais fait avant lui. Le demi de l'Udinese était déjà présent en 2006, 2010 et 2014 et établira un second record national avec six tournois à son actif (Euro 2008 et 2016).

Dix des vingt-trois sélectionnés jouent en Bundesliga, dont quatre au seul Borussia Mönchengladbach: le gardien Yann Sommer, le défenseur Nico Elvedi, le milieu de terrain Denis Zakaria et l'attaquant Josip Drmic.



Dix-sept joueurs sur les vingt-trois étaient déjà présents lors de l'Euro 2016. Les 6 "disparus" sont le gardien Marwin Hitz, le défenseur Steve Von Bergen, les demis Fabian Frei et Shani Tarasaj et les attaquants Eren Derdiyok et Admir Mehmedi.

La liste des 23



Gardiens (3): Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach/ALL), Yvon Mvogo (RB Leipzig/ALL), Roman Bürki (Borussia Dortmund/ALL).

Défenseurs (8): Stephan Lichtsteiner (Juventus Turin/ITA), François Moubaldje (Toulouse FC/FRA), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach/ALL), Manuel Akanji (Borussia Dortmund/ALL), Michael Lang (FC Bâle), Ricardo Rodriguez (AC Milan/ITA), Johan Djourou (Antalyaspor/TUR), Fabian Schär (Deportivo La Corogne/ESP).

Milieux (8): Remo Freuler (Atalanta Bergame/ITA), Granit Xhaka (Arsenal FC/ANG), Valon Behrami (Udinese/ITA), Steven Zuber (TSG Hoffenheim/ALL), Blerim Dzemaili (Bologne/ITA), Gelson Fernandes (Eintracht Francfort/ALL), Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach, ALL), Xherdan Shaqiri (Stoke City/ANG).

Attaquants (4): Breel Embolo (Schalke 04/ALL), Haris Seferovic (Benfica Lisbonne/POR), Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb/CRO), Josip Drmic (Borussia Mönchengladbach/ALL).