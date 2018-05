Le Costa Rica (membre du groupe E avec le Brésil, la Suisse et la Serbie) ira en Russie avec son équipe-type, basée sur les joueurs-cadres, avec douze éléments qui étaient déjà présents au Brésil en 2014, soit la moitié du cadre réuni par Oscar Ramirez.

Groupe E: COSTA RICA: les Ticos avec leur équipe-type

Le Costa Rica se reposera sur ses cadres, Bryan Ruiz, Joel Campbell ou encore le gardien du Real Madrid, Keylor Navas.



L'ensemble est un savant panachage entre joueurs évoluant en Europe (10), dans le championnat nord-américain MLS (6), et au Costa Rica (6). A noter deux coéquipiers d'internationaux luxembourgeois: Ronald Matarrita, défenseur à New York City au côté de Maxime Chanot, et Ian Smith, coéquipier de Lars Gerson à l'IFK Norrköping.

La liste des 23

Gardiens (3): Keylor Navas (Real Madrid, ESP), Patrick Pemberton (Deportivo Alajuelense), Leonel Moreira (Herediano).

Défenseurs (9): Cristian Gamboa (Celtic Glasgow, SCO), Ian Smith (IFK Norrköping, NOR), Rónald Matarrita (New York City, USA), Bryan Oviedo (AFC Sunderland, ENG), Oscar Duarte (Espanyol Barcelone, ESP), Giancarlo González (Bologne, ITA), Francisco Calvo, (Minnesota United, USA), Kendall Waston (Vancouver Whitecaps, USA), Johnny Acosta (Rionegro Águilas, COL).

Milieux (7): David Guzmán (Portland Timbers, USA), Yeltsin Tejeda (Lausanne Sport, SUI), Celso Borges (Deportivo La Corogne, ESP), Randall Azofeifa (Herediano), Rodney Wallace (New York City, USA), Cristian Bolaños (Deportivo Saprissa) Bryan Ruiz (Sporting Portugal, POR).

Attaquants (4): Daniel Colindres (Deportivo Saprissa), Joel Campbell, (Betis Séville, ESP), Johan Venegas, (Deportivo Saprissa), Marco Ureña (Los Angeles Galaxy, USA).