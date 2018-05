Tite a lui couché sur le papier une sélection sans surprise, au sein de laquelle on retrouve bien entendu Neymar, au contraire de son coéquipier au PSG Dani Alvès, blessé au genou lors de la finale de la Coupe de France.

Groupe E: BRÉSIL: sans surprise et avec Neymar

La liste brésilienne est impressionnante: on retrouve du très beau monde, à commencer par le poste de gardien avec Alisson et Ederson. En défense, Thiago Silva et Marquinhos sont logiquement de la partie. La blessure de Dani Alves devrait être couverte par Fagner, actuellement blessé, mais considéré comme apte à jouer le Mondial par le médecin de la Seleçao, Rodrigo Lasmar, et Danilo sera donc a priori le titulaire sur le flanc droit de la défense de la sélection brésilienne.

Au milieu et en attaque, il y a aussi du très beau monde, avec ce trio offensif composé par Neymar, Coutinho et Firmino qui devrait poser des problèmes à toutes les défenses présentes au rendez-vous russe. Le Parisien sera particulièrement attendu au tournant, lui qui avait manqué la fameuse demi-finale face à l’Allemagne en 2014... Luiz Gustavo n’a lui pas été retenu. De la solidité au milieu et de la magie devant: une recette qui pourrait mener la Seleção vers un sixième sacre mondial...

Les seules demi-surprises sont les convocations du défenseur Geromel, taulier du Grêmio Porto Alegre victorieux de la Copa Libertadores, du milieu de terrain Fred (Shakhtar Donetsk), ainsi que celle de son coéquipier Taison en attaque.

La liste des 23



Gardiens (3): Alisson (AS Rome/ITA), Ederson (Manchester City/ENG), Cassio (Corinthians Sao Paulo)

Défenseurs (8): Danilo (Manchester City/ENG), Fagner (Corinthians Sao Paulo), Marcelo (Real Madrid/ESP), Filipe Luis (Atletico Madrid/ESP), Miranda (Inter Milan/ITA), Marquinhos (Paris SG/FRA), Thiago Silva (Paris SG/FRA), Geromel (Grêmio Porto Alegre)

Milieux (7): Casemiro (Real Madrid/ESP), Fernandinho (Manchester City/ENG), Paulinho (FC Barcelone/ESP), Renato Augusto (Beijing Guoan/CHN), Fred (Shakhtar Donestk/UKR), Philippe Coutinho (FC Barcelone/ESP), Willian (Chelsea FC/ENG)

Attaquants (5): Neymar (Paris SG/FRA), Gabriel Jesus (Manchester City/ENG), Roberto Firmino (Liverpool FC/ENG), Douglas Costa (Juventus Turin/ITA), Taison (Shakhtar Donestk/UKR).