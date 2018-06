Le sélectionneur islandais, Heimir Hallgrimsson a reconduit 15 des 23 éléments qui avaient atteint les quarts de finale de l'Euro 2016 en France.

Groupe D: ISLANDE: avec quinze joueurs de l'Euro 2016

Gylfi Sigurdsson, le milieu de terrain transféré à Everton pour 50 millions d'euros l'été dernier, et touché aux ligaments du genou droit le 10 mars , ainsi que la star de l’effectif, a sans surprise été retenu, au même titre qu'Emil Halfredsson (Udinese), au contraire du Nantais Kolbeinn Sigthorsson, qui n'a pas joué depuis deux ans à cause d'une blessure récurrente au genou gauche, et est relégué dans une liste de 12 réservistes.



La liste des 23



Gardiens: Hannes Halldorsson (Randers, DEN), Runar Alex Runarsson (Nordsjaelland, DEN), Frederik Schram (Roskilde, DEN).

Défenseurs: Kari Arnason (Aberdeen FC, SCO), Holmar Orn Eyjolfsson (Levski Sofia, BUL), Samúel, Kari Friojonsson (Valerenga, NOR), Horour Magnusson (Bristol City, ANG), Ragnar Sigurdsson (FC Rostov, RUS), Ari Freyr Skulason (SC Lokeren, BEL), Sverrir Ingason (FC Rostov, RUS), Birkir Mar Saevarsson (Valur)



Milieux: Birkir Bjarnason (Aston Villa, ANG), Rurik Gislason (SV Sandhausen, ALL), Johann Berg Gudmundsson (Burnley, ANG), Aron Einar Gunnarsson (Cardiff City, ANG), Emil Hallfredsson (AC Udinese, ITA), Gylfi Sigurdsson (Everton FC, ANG), Olafur Ingi Skulason (Karabukspor, TUR), Arnor Ingvi Traustason (Malmö FF, SWE).

Attaquants: Bjorn Bergmann Sigurdarson (FC Rostov, RUS), Jon Dadi Bodvarsson (Reading, ANG), Alfred Finnbogason (FC Augsbourg, ALL), Albert Gudmundsson (PSV Eindhoven, NED).