Groupe B: ESPAGNE: avec Iniesta, mais sans Morata

Pour son avant-dernier match du groupe C dans cette campagne éliminatoires pour l'Euro 2016, la sélection nationale défie la Furia Roja, ce vendredi soir (20h45) sur la pelouse de l'Estadio Municipal Las Gaunas, à Logroño. L'Espagne touche au but et un succès lui suffit pour se qualifier. Quant à la troupe de Luc Holtz, il serait mal venu de prendre une «piquette» dans cette terre du vin qu'est la capitale de la Rioja.