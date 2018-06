Groupe A: URUGUAY: des airs de Serie A et de Liga

Avec cinq joueurs évoluant en Italie et six en Espagne, l'Uruguay aura des airs de Serie A et de Liga dans le groupe A au Mondial russe.

Avec cinq joueurs évoluant en Italie et six en Espagne, l'Uruguay aura des airs de Serie A et de Liga dans le groupe A au Mondial russe.

Après avoir présélectionné 26 joueurs, le sélectionneur de l'Uruguay, Óscar Tabárez en a écarté troi pour donner sa liste finale. L'identité des malheureux? Le jeune milieu du Deportivo La Corogne Federico Valverde, l'attaquant Nicolás Lodeiro et le milieu de la Sampdoria Gastón Ramirez. Une petite surprise pour ce dernier, auteur d'une saison remarquée en Serie A.



La sélection sera bien entendu conduite par son illustre colonne vertébrale Muslera-Godín-Suárez-Cavani. Une ossature rompue aux joutes internationales et soutenue par des joueurs de talent comme le défenseur central de l'Atlético Madrid, José María Giménez, ou encore Lucas Torreira de la Sampdoria Gênes.



Placé dans le groupe A, l'Uruguay affrontera la Russie, l'Égypte et l'Arabie saoudite.



La liste des 23

Gardiens (3): Fernando Muslera (Galatasaray SK/TUR), Martin Silva (Vasco de Gama/BRE), Martín Campaña (Independiente/ARG)

Défenseurs (7): Diego Godín (Atlético Madrid/ESP), Sebastián Coates (Sporting Portugal/POR), Jose Maria Giménez (Atlético Madrid/ESP), Maximiliano Pereira (FC Porto/POR), Gastón Silva (Independiente/ARG), Martín Cáceres (Lazio Rome/ITA), Guillermo Varela (Peñarol Montevideo).

Milieux (5): Nahitan Nandez (Boca Juniors/ARG), Lucas Torreira (Sampdoria Gênes/ITA), Matias Vecino (Inter Milan/ITA), Rodrigo Bentancur (Juventus Turin/ITA), Carlos Sánchez (Monterrey/MEX)

Attaquants (8): Giorgian De Arrascaeta (Cruzeiro Belo Horizonte /BRE), Diego Laxalt (Genoa 1893/ITA), Cristian Rodríguez (Peñarol Montevideo), Jonathan Urretaviscaya (Monterrey/MEX), Christian Stuani (Gérone/ESP), Maximiliano Gómez (Celta Vigo/ESP), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain/FRA), Luis Suárez (FC Barcelone/ESP)