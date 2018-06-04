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Groupe A: ARABIE SAOUDITE: sans le moindre expatrié
Tous les joueurs arabes évoluent dans le championnat domestique

Groupe A: ARABIE SAOUDITE: sans le moindre expatrié

Photo: AFP
Tous les joueurs arabes évoluent dans le championnat domestique
Le sélectionneur de l'Arabie saoudite Juan Antonio Pizzi a dévoilé sa liste définitive des 23 joueurs sélectionnés pour le Mondial en Russie. L'Arabie saoudite jouera dans le groupe A avec la Russie, l'Egypte et l'Uruguay.
Sport Aujourd'hui

Groupe A: ARABIE SAOUDITE: sans le moindre expatrié

Le sélectionneur de l'Arabie saoudite Juan Antonio Pizzi a dévoilé sa liste définitive des 23 joueurs sélectionnés pour le Mondial en Russie. L'Arabie saoudite jouera dans le groupe A avec la Russie, l'Egypte et l'Uruguay.

Aucun des 23 sélectionnés n'évolue dans un club étranger.

Le groupe des 23

Gardiens (3): Abdullah al-Mayouf (Al-Hilal), Yasser al-Mosaileem (Al-Ahli), Mohammed al-Owais (Al-Ahli)

Défenseurs (7): Mansour al-Harbi (Al-Ahli), Yasser al-Shahrani (Al-Hilal), Osama Hawsawi (Al-Hilal), Omar Hawsawi (Al-Nassr), Motaz Hawsawi (Al-Ahli), Ali al-Bulayhi (Al-Hilal), Mohammed al-Burayk (Al-Hilal).

Milieux (11): Abdulla Otayf (Al-Hilal), Salman al-Faraj (Al-Hilal), Abdulmalik al-Khaibari (Al-Hilal), Abdullah al-Khaibari (Al-Shabab), Mohammed Kanno (Al-Hilal), Hussein al-Moqahwi (Al-Ahli), Taisir al-Jassim (Al-Ahli), Hattan Bahebri (Al Shabab), Salem al-Dawsari (Al-Hilal), Yahya al-Shehri (Al-Nassr), Fahad al-Muwallad (Al-Ittihad).

Attaquants (2): Mohammed al-Sahlawi (Al-Nassr), Mohannad Assiri (Al-Ahli).

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